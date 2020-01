Conner Rousseau komt vanavond naar nieuwjaarsreceptie van sp.a in Kortrijk Peter Lanssens

18 januari 2020

07u35 0 Kortrijk Sp.a houdt vanavond vanaf 19 uur een nieuwjaarsreceptie in de feestzaal van Unie der Zorgelozen in de Pluimstraat 7. De nieuwe nationale sp.a-voorzitter Conner Rousseau komt. “Het is de eerste keer dat hij in Kortrijk is en dat laat zich voelen, want er zijn al meer dan 300 inschrijvingen”, zegt schepen Philippe De Coene.

Philippe De Coene is vanavond garçon van dienst, samen met schepenen Axel Weydts en Bert Herrewyn. De inkom vanavond is gratis. Drankjes zijn ruim voorzien. Fractieleidster Nawal Maghroud en bestuurslid Younes El Haddaji zorgen voor de hapjes. De receptie wordt aangeboden door de sp.a-verkozenen en provinciaal ABVV-secretaris Erik Van Deursen. Naast Conner Rousseau nemen ook Philippe De Coene, Erik Van Deursen en Vlaams parlementair Maxim Veys het woord. Ze gaan het onder meer over enkele stevige resultaten van sp.a in de stadscoalitie van Kortrijk hebben. “De politiek lijkt op hogere niveaus te blokkeren, maar niets is minder waar in Kortrijk”, zegt Philippe De Coene.