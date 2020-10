Conciërge bakt 3.000 pannenkoeken, opbrengst naar animatie voor bewoners De Wijngaard: “In tijden van corona belangrijker dan ooit” Peter Lanssens

09 oktober 2020

13u17 10 Kortrijk Paul Mariën (55) bakt in drie dagen drieduizend pannenkoeken. Met de opbrengst bekostigen ze zeker een half jaar animatie bij Assistentiewoningen De Wijngaard in Kortrijk. “Het is het enige wat ze nog hebben in coronatijden”, zegt de banketbakker en kok van beroep.

Het leven ziet er in Assistentiewoningen De Wijngaard, op de hoek van de Wijngaardstraat en Sint-Janslaan, helemaal anders uit sinds corona. “Bezoekers mogen niet komen en de bar is dicht voor publiek. Uitstapjes met bewoners, zoals naar Zeeland, zijn weggevallen”, zegt Paul Mariën, die er samen met zijn vrouw conciërge is.

Nog een tegenvaller: er worden normaal enkele evenementen gehouden, zoals een groot tuinfeest in juni, om animatie in De Wijngaard te bekostigen. Die werden ook geannuleerd. Eenzaamheid loert om de hoek. Paul Mariën houdt daarom een pannenkoekenmarathon, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober. “Om te tonen dat De Wijngaard er nog is en om toch genoeg geld in het laatje te brengen voor animatie. Het is het enige wat bewoners nog hebben. Samen met een schattige knuffelhond, die hier sinds kort is en in opleiding is.”

Drieduizend pannenkoeken, dat is goed voor 235 kilogram. Paul Mariën bakt in de keuken van De Wijngaard drie dagen dag en nacht door om alles klaar te krijgen, met uitzondering van enkele uren pauze om even te slapen. “Met 60 kilogram bloem, 60 liter melk en 480 eieren komen we er wel. We zijn het gewoon, we serveren hier elke tweede zaterdag van de maand sowieso pannenkoeken aan de bewoners”, zegt hij.

Pannenkoeken bestellen kan tot zaterdagavond via 0494/26.62.58. Je betaalt 5 euro voor een halve kilogram en 10 euro voor een kilogram. Een kleine moeite, zodat De Wijngaard de bewoners kan blijven entertainen. “Er is hier zeker twee keer per week animatie”, vertelt Paul. “Van bingo tot bijvoorbeeld binnenkort een Indonesische namiddag met muziek en hapjes”, aldus de conciërge. Pannenkoeken ophalen kan coronaveilig, in de inkom van De Wijngaard. Vanaf een bestelling van twintig kilogram, worden de pannenkoeken netjes tot aan huis gebracht.