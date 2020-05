Concessie voor eetcafé in Broelkaai 6 kost 18.000 euro per jaar Peter Lanssens

06 mei 2020

12u01 5 Kortrijk Er wordt een uitbater gezocht voor een eetcafé in c ultureel nest Broelkaai 6 (BK6) aan de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens. “De opening is midden oktober voorzien”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). Het instelbedrag is minimum 18.000 euro per jaar, exclusief btw.

Kortrijk dient zoals bekend in 2024 een kandidatuur in om Cultureel Hoofdstad van Europa te worden in 2030. Broelkaai 6 wordt het hoofdkwartier waar onder meer culturele spelers, kunstenaars, ondernemers, designers, inwoners en onderwijs samen aan de slag gaan. Het eetcafé moet een kloppend hart worden, waar iedereen welkom is om creatieve ideeën uit te wisselen en te genieten van een hapje, drankje, krant of een goed gesprek. “We zoeken een creatieve horeca-uitbater, die het eetcafé wil uitbouwen tot dé ontmoetingsplek voor mensen die samen aan het Kortrijk van de toekomst bouwen”, zegt schepen Axel Ronse. Het concessie-dossier inkijken kan op https://www.kortrijk.be/concessies. De concessie loopt negen jaar. Wie interesse heeft, stuurt uiterlijk tegen 29 juni een voorstel op papier naar Alexander Ververken, Schouwburgplein 14 in 8500 Kortrijk.