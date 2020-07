Concerten in Wilde Westen: zittend op een stoel met mondmasker aan Christophe Maertens

16 juli 2020

09u02 0 Kortrijk Het is even wennen, luide gitaren op het podium en een publiek dat stilzit op een stoel met een mondmasker aan. Ook in Wilde Westen in Kortrijk is dat het geval. “Voor mij stoort het niet, maar er is wel wat minder interactie met het publiek.”

Sinds het versoepelen van de coronamaatregelen vonden in het Wilde Westen in Kortrijk al een aantal concerten plaats. Ook woensdagavond was dat het geval met Heisa en Divided. Normaal zouden die twee bands hun show op het dak hebben gespeeld, maar door de kans op regen vond alles plaats in de concertzaal.

“We plaatsen mensen die tickets bestellen samen in 1 bubbel”, klinkt het bij de organisatoren. “Om zo onze capaciteit te maximaliseren, maar toch afstandsregels te bewaren. Van wie bijvoorbeeld 4 tickets besteld, worden de stoelen dicht bij elkaar geplaatst. Bestel je 1 ticket, dan zal er 1 stoel voor je klaar staan op een veilige afstand.”

Aan het onthaal wordt het ticket gescand en begeleidt een steward de concertganger naar zijn of haar stoel in de zaal. Het mondmasker moet gedurende het volledige concert worden aangehouden, het mag alleen even af om aan een drankje te nippen. Die drank wordt besteld via sms. Een menu met telefoonnummer is voorzien per bubbel. “Het is even wennen en mij stoorde het niet echt”, zegt Torre Maertens, gitarist bij Divided. “Ik was vooral blij dat we na de lange coronapauze opnieuw konden spelen.”