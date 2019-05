Concert steunt families die getroffen werden door aanslagen in Sri Lanka Peter Lanssens

22 mei 2019

11u42 3 Kortrijk De Kortrijkse vzw Developing Association for Active Volunteers (DAAV) houdt op vrijdag 24 mei een benefietconcert in de Sint-Maartenskerk. De opbrengst gaat via de organisatie Don Bosco naar door zelfmoordaanslagen getroffen families op het eiland Sri Lanka in Zuid-Azië.

Na de aanslagen van het voorbije paasweekend in Sri Lanka, waarbij 250 mensen om het leven kwamen, zamelen enkele koren uit de streek geld in voor de getroffen families. Pro Ecclesia uit Kortrijk, Sint-Stefanuskoor uit Vichte, Onze-Lieve-Vrouwekoor uit Grobbendonk, De Kerels uit Izegem en Les Petits Chanteurs de Belgique uit Lessines brengen vanaf 19.30 uur de beste nummers uit hun repertorium in de Sint-Maartenskerk. Hugo Van Malder is presentator. Kaarten kosten 10 euro. Ze zijn verkrijgbaar in apotheek Crocodile op de Grote Markt of de avond zelf, aan de ingang van de Sint-Maartenskerk. De organisatie wordt mee verzorgd door korencoördinator Carlos Vandorpe en organist Dirk Blockeel.