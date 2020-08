Concert op beiaard Sint-Maartenskerk herdenkt vanavond belleman Peter Caesens Peter Lanssens

12u03 0 Kortrijk De Kortrijkse stadsbeiaardier Koen Cosaert krijgt de eer om vandaag maandag 31 augustus het slotconcert van een zomerse reeks ‘torenmuziek’ concerten te verzorgen. Het concert herdenkt Peter Caesens, de betreurde belleman van Kortrijk. Koen Cosaert speelt op de beiaard in de toren van de Sint-Maartenskerk. Het concert volgen kan vanaf 19.30 uur op het Vandaleplein.

Peter Caesens kondigde met zijn stentorstem (zeer luide stem) iedere zomer elke maandagavond het volgende beiaardconcert aan. De belleman lokte zo veel Kortrijkzanen en passanten naar de luisterplaats. Peter Caesens liet de beiaardier in de toren telkens weten wanneer hij met zijn spel kon beginnen. Peter Caesens wordt herinnerd voor zijn grote liefde voor het muziekleven in Kortrijk, zijn geleerdheid over Kortrijkse componisten en zijn gezellige babbels na elk concert. Peter Caesens wordt tijdens het slotconcert geëerd met ‘De Klepeleire van ’t Stad’: een liedje dat de Kortrijkse zanger Johny Turbo en gewezen cafébaas Adelbert Algoed over hem schreven. Het nummer is nu uitgebracht door de coverband Turbo Alive Band, als eerbetoon aan de overleden volksfiguur. Peter Caesens overleed begin maart, tijdens een zware brand in zijn rijwoning nabij het Volksplein.