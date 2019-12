Concert levert 5.000 euro voor woonproject voor mensen met mentale beperking op Peter Lanssens

17 december 2019

De stadsschouwburg in Kortrijk vormde op zaterdag 23 november voor De Warmste Week het decor voor Fou du Swing! van Les Croquettes. Het concert bracht 5.000 euro op voor Co-Living. Dat is een woonproject in de Ierlandlaan in Zwevegem, waar twaalf mensen met een mentale beperking tegen de lente van 2021 zelfstandig wonen in nieuwe studio’s en flats. Het project van de sociale bouwmaatschappij Eigen Haard en de vzw’s Groep Ubuntu x 8K en Co-Living kost 960.000 euro. De Vlaamse overheid steunt, maar niet alles. Vooral de zorgkosten zijn groot. “We zijn tevreden met zo’n mooi bedrag voor Co-Living. We overhandigden de cheque in het kantoor van Argenta, hoofdsponsor van het concert”, zegt organisator Frank Vierstraete.