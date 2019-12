Concert in dorpskerk steunt Parkinson Liga: “Actrice Leen Dendievel komt” Peter Lanssens

10 december 2019

14u09 0 Kortrijk Kooigem, de kleinste deelgemeente van Kortrijk, toont zijn hart voor De Warmste Week. Omdat de uit Kooigem afkomstige actrice Leen Dendievel het meterschap van de Parkinson Liga aanvaardde, wordt er op zaterdag 14 december om 17 uur een concert gehouden voor de Vlaamse Parkinson Liga. In een uniek kader, want de Sint-Laurentiuskerk vormt het decor voor het concert.

Big Band Kooigem, het ensemble VADO, een doedelzakspeler en leerkrachten van de gemeenteschool verlenen hun medewerking aan het concert. Lut Moereels, ondervoorzitter van de Parkinson Liga, geeft uitleg over de werking van die organisatie. Ook Leen Dendievel zelf is aanwezig. Het concert wordt in goeie banen geleid door verenigingen en vrijwilligers. Kaarten kosten 12 euro en 5 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Er is na het concert een Warm Café met hapjes en drankjes in OC ’t Kastanjehuis. In de toegangskaart voor het concert zit ook een consumptie inbegrepen. Kaarten zijn te koop bij Luc Scharre in de Lentewijk 3 (tel. 0474/45.01.77, mail naar luc.scharre@skynet.be) en bij kapster Maureen Glabeke in de Oude Pastorijstraat 10. Info: klik hier.