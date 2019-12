Compact Disk Dummies spelen voor vol Nelson Mandelaplein Joyce Mesdag

22 december 2019

20u43 6 Kortrijk De electropunkband Compact Disk Dummies mocht daarnet aantreden op de Warmste Week. Het was voor Janus en Lennert Coorevits een optreden in hun vertrouwde omgeving: de broers zijn immers afkomstig uit Desselgem.

In het publiek stonden dan ook een pak bezoekers die speciaal voor hen naar het Nelson Mandelaplein waren afgezakt. “Mijn papa is nog hun leider geweest in de jeugdbeweging”, vertelt Ilse Vandenberghe, die in Beveren-Leie opgroeide maar intussen in Geraardsbergen woont. Samen met Katrien Standaert en nog enkele vrienden was ze naar de Warmste Week gekomen. “Om de sfeer op te snuiven, omdat een aantal van onze vriendinnen een brandweerman in huis hebben en zij straks hun opwachting maken, omdat Portland straks speelt… en natuurlijk voor de Compact Disk Dummies.”