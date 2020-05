Compact Disk Dummies en Brihang brengen interactieve liveshows op Sinksen, Wim Opbrouck is gastheer tijdens feestweekend Peter Lanssens

12 mei 2020

11u07 7 Kortrijk Het Kortrijkse feestweekend Sinksen wordt in coronatijden tot bij alle mensen thuis gebracht, van zaterdag 30 mei tot en met maandag 1 juni. Die Het Kortrijkse feestweekend Sinksen wordt in coronatijden tot bij alle mensen thuis gebracht, van zaterdag 30 mei tot en met maandag 1 juni. Die nieuwe aanpak werd eind april voorgesteld. De organisatoren van Sinksen in de Wolken maken drie weken later al enkele kleppers bekend. Compact Disk Dummies en Brihang brengen een interactieve liveshow. Wim Opbrouck is gastheer en leidt iedereen door het programma van Sinksen. Hij brengt ook zelf een show tijdens het openingsmoment op zaterdagavond 30 mei, waarbij het de bedoeling is dat 77.000 Kortrijkzanen het licht aansteken en lawaai maken thuis, om alle coronahelden te eren.

Hoe de liveshows van Compact Disk Dummies en Brihang precies in hun werk gaan, is op Radio Sinksen op 92.2 FM en op de site www.sinksen.be te volgen op zondag- en maandagavond 31 mei en 1 juni om 20.30 uur. Het wordt in ieder geval meer dan het zoveelste online huiskamerconcert, zo benadrukken alle betrokkenen. Verder op het vlak van muziek tijdens Sinksen gepland: een programma aan lokale dj’s waaronder lokale trots dj Lotto, de winnaars van de wedstrijd DJ@Home en het mee kiezen van de winnaar van festival Road Rock.

Kortrijkse peperbollen

Ook de horeca doet mee aan Sinksen, met ‘Klinken met Sinksen’-pakketten. En voor de koks is er een ‘samenkookmoment’, waarbij je thuis zelf de potten en pannen in kan duiken. Topchefs Matthias Speybrouck en Klaas Lauwers van restaurants Va et Vient en Messeyne tonen hoe je een authentiek Kortrijks gerecht van uit jouw kot kan bereiden. Een herwerking van de typische Kortrijkse peperbollen (klontvormige stukjes peperkoek, red.) staat centraal. Weetje: er was jaren geleden met Sinksen altijd een peperbollenworp op de Grote Markt.

Margrietje meezingen

Verder interessant voor wie graag zingt: de zangcoaches van Allez Chantez! brengen zondag van 11 tot 12 uur een ‘samenzangmoment’, met een repertoire dat van popmuziek uit de jaren 60 tot vandaag gaat. Gastheer en presentator Wim Opbrouck zet de sfeer door Margrietje van wijlen volkszanger Johny Turbo te brengen. Liedteksten downloaden kan vanaf een uur voor het ‘samenzangmoment’ op de site van Sinksen.