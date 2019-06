Comforte plant boom voor elke klant met elektronische dienstencheques: “Kan een mooi bos opleveren” Peter Lanssens

14 juni 2019

13u43 6 Kortrijk Dienstenchequebedrijf Comforte, actief in het zuiden van West-Vlaanderen, stunt voor de natuur. Door voor elke klant die overschakelt naar elektronische dienstencheques een boom te planten. “Het kan een mooi bos opleveren. Want nu al zijn 700 klanten op elektronische dienstencheques overgeschakeld”, zegt coördinator Bert Goethals. “Het betekent ook voor de papierberg een verschil. We stellen een voorbeeld voor andere organisaties, want alle beetjes helpen.”

Comforte is in 30 gemeenten actief en heeft 1.000 klanten. Om er thuis te poetsen, boodschappen te doen of te helpen koken. De Comforte-strijkwinkels hebben 500 klanten. En er zijn 200 mensen die op de vervoersdienst beroep doen. Per klant die van papieren naar elektronische dienstencheques gaat, wordt een boom geplant. Telkens in de stad of gemeente waar de klant woont, zodat hij of zij zelf mee kan genieten van een extra stukje natuur. De bomen planten gebeurt in samenspraak met BOS+. Die natuurvereniging bekijkt telkens welke bomen op welke plaats tot hun recht komen. En regelt het behoud en duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen.

Inheemse appelboom

De eerste boom, een inheemse appelboom, is donderdagavond geplant. Dat gebeurde bij het Atypisch Atelier Publiek (A.A.P.) van de creatieve vzw Bolwerk in de Spinnerijstraat op de grens tussen Kortrijk en Stasegem. Voor een klant uit Stasegem die overstapte op elektronische dienstencheques. “We gaan nu alle klanten ook actief uitnodigen om over te schakelen”, zegt Bert Goethals. “De boomplantactie leunt perfect bij onze visie aan. Zo kiezen we ook voor een betere mobiliteit met dienstencheques. We geven met onze aangepaste voertuigen zowel mensen met een beperking als zorgbehoevende senioren hun bewegingsvrijheid terug.”