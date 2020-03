Colruyt sluit op piekmomenten parking in Kortrijk, containerparken gaan dicht: “Het is te druk” Peter Lanssens

17 maart 2020

11u52 24 Kortrijk De parking van Colruyt achter het station in Kortrijk sluit op piekmomenten om de volkstoeloop onder controle te houden en te voorkomen dat mensen op elkaar gepakt inkopen doen. Ook in de containerparken in Kortrijk is het te druk. Die zijn sinds dinsdagnamiddag zelfs helemaal gesloten. De maatregelen zijn het gevolg van de aanhoudende coronacrisis.

Het is alle hens aan dek in de supermarkt Colruyt achter het station in Kortrijk. Om de volkstoeloop aan te kunnen, worden op piekmomenten de toegangen tot de parking via de Aalbeeksesteenweg en Sint-Sebastiaanslaan afgesloten, telkens voor een half uurtje ongeveer. “We krijgen momenteel tot 30 procent meer klanten over de vloer, bij Collect & Go gaat het zelfs over een stijging van 90 procent”, vertelt gerant Benny Rosseel. “We ontvangen makkelijk ruim 2.000 klanten per dag. Ook de verkoop in volume stijgt spectaculair. Mensen spenderen nu snel tot 100 euro per keer. Dat is dubbel zo veel als normaal. Vooral deegwaren, bloem, rijst, wc-papier, zakdoekjes, water en diepvriesproducten worden vlot verkocht.”

We spreken de mensen aan als ze te dicht bij elkaar staan. Hou altijd afstand. Onze personeelsleden kunnen altijd handschoenen dragen en reinigen om het uur hun handen, met desinfecterende gel. Toiletten, trapleuningen, de refter waar de werknemers eten: alles wordt dagelijks ontsmet. Colruyt-gerant Benny Rosseel

Respect

Of dat verantwoord is? “We spreken de mensen aan als ze te dicht bij elkaar staan in de Colruyt”, zegt Benny Rosseel. “Hou altijd afstand. Onze zestig personeelsleden kunnen altijd handschoenen dragen, en reinigen om het uur hun handen, met desinfecterende gel. Toiletten, trapleuningen, de refter waar de werknemers eten: alles wordt dagelijks ontsmet. De winkelkarren niet, dat is onbegonnen werk. We kunnen die namelijk niet om het kwartier ontsmetten. We raden elke klant aan om de handen grondig te wassen in ons toilet of thuis, telkens nadat ze een kar namen. En telkens er echt te veel volk aan de rekken staat, sluiten we dus tijdelijk onze parking met 150 plaatsen af. Het is beter om in gespreide slagorde mensen binnen te laten, voor de gezondheid van iedereen. We krijgen veel respect van de klanten. Eentje bracht zelfs pralines mee, als dank.”

Betrokkenheid

“De personeelsleden tonen een grote betrokkenheid”, vertelt Benny Rosseel verder. “Maar ze maken zich ondanks de maatregelen ook zorgen, wat zeker begrijpelijk is. We doen alles wat we kunnen. Vergaderingen vallen weg, om het personeel wat te ontlasten. We kijken voor werknemers met kinderen of we opvang kunnen regelen. Ze kunnen uren en dagen wisselen onder elkaar, indien nodig, enzovoort. We houden dagelijks tot vier briefings met het personeel. Ook de crisiscel van de Colruyt Group houdt ons constant op de hoogte.”

Containerparken dicht

De recyclageparken in Kortrijk sluiten de deuren vanaf dinsdagnamiddag. Omdat er overal een abnormale stijging van het aantal bezoekers is. Dat is niet enkel in Kortrijk zo, maar in heel Vlaanderen, op bevel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).