Collega’s stappen Dodentocht voor Ontrafel, een begeleidingscentrum voor kinderen: “Sponsor ons” Peter Lanssens

07 augustus 2019

10u15 8 Kortrijk Kortrijkzaan Jorgen Deman (33), medewerker van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA), stapt zijn derde Dodentocht van 100 kilometer in Bornem. Hij doet dat samen met collega’s Bart Smans, Freya Perdaens, Lieseman Moerman en Peter Marquebreuck. Ze steunen zo de vzw Ontrafel. Dat is een begeleidings- en expertisecentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen in het Begijnhof in Kortrijk.

Waar rond de thema’s verlies, rouw, trauma, emotionele pijn en groeiprocessen gewerkt wordt. “Ik leerde Ontrafel kennen omdat een meisje, dat ik persoonlijk ken, er wordt geholpen”, zegt Jorgen Deman. “Ontrafel hielp de voorbije jaren al meer dan 250 kinderen. Denken we maar aan pesterijen op school, een vechtscheiding bij de ouders, verlies aan contact met een ouder, mama of papa die uit het leven stappen, ziekte of beperking, slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld, noem maar op. Bij elke vraag wordt samen met de jongeren en/of ouder(s) bekeken hoeveel er zelf betaald kan worden voor de begeleiding en hoeveel een hulpfonds moet bijdragen. Ontrafel levert schitterend werk. We steunen ze dan ook maar wat graag”, aldus Jorgen Deman. Hij en zijn collega’s hopen op een mooie opbrengst. Vorig jaar zamelden ze 5.000 euro in voor Koester, een vzw die zich inzet voor zorg in de vertrouwde thuisomgeving voor kinderen met kanker. De Dodentocht van Bornem is op vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus. Wie het team wil sponsoren, kan dat door op deze link met alle info te klikken.