Collaborateur Cyriel Verschaeve is eigen straat in Marke bijna kwijt: “Hugo Claus komt in de plaats” Ook massamoordenaar Koning Leopold II wijkt, voor Koning Willem I Peter Lanssens

18 februari 2020

16u08 0 Kortrijk De stad Kortrijk laat de straatnaamcommissie een andere naam zoeken voor de Cyriel Verschaevestraat in Marke omdat de man een De stad Kortrijk laat de straatnaamcommissie een andere naam zoeken voor de Cyriel Verschaevestraat in Marke omdat de man een collaborateur was. Er is wel heel wat tumult over de kwestie. Een voorstel van enkele burgers om er de Hugo Clausstraat van te maken, krijgt nu unaniem steun. In Heule wordt de Leopold II-laan mogelijk de Koning Willem I-laan.

Een meerderheid van bewoners ziet een nieuwe naam voor de Verschaevestraat niet zitten, alleen al voor de administratieve rompslomp die er bij komt kijken. Een voorstel van enkele burgers, om de straat de nieuwe naam Hugo Claus te geven, komt wel het meest terug. Dat voorstel krijgt van de straatnaamcommissie unaniem steun. Wijlen Hugo Claus bracht zijn kindertijd grotendeels in Kortrijk door. De schrijver-kunstenaar toonde later in zijn meest illustere roman ‘Het Verdriet van België’ wel zijn afkeer voor de Kortrijkse bourgeoisie. Claus weigerde ook het ereburgerschap van Kortrijk, tot twee keer toe zelfs. “Maar misschien zou Claus wél een eigen straatnaam aanvaard hebben. Om Cyriel Verschaeve van de kaart te krijgen”, klinkt het bij de commissie.

Geen bezetter

In Heule krijgt de Koning Leopold II-laan een andere naam omdat Leopold II een massamoordenaar was. Een voorstel om er de Koning Willem I-laan van te maken, heeft een meerderheid zonder unanimiteit binnen de commissie. “De eerste koning van de Verenigde Nederlanden heeft veel betekend”, klinkt het bij de straatnaamcommissie. “Hij stimuleerde handel en nijverheid en werd ooit feestelijk onthaald in Kortrijk. Met een triomfboog aan de Menenpoort, die toen de naam Willempoort kreeg. Hij voerde het Nederlands als officiële taal in Vlaanderen in. Willem I was geen bezetter zoals soms verkeerdelijk voorgesteld wordt en is onterecht vergeten. Willem I was onze koning en kan bijgevolg de plaats van Leopold II innemen.”

Zetelen in de commissie voor straatnaamgeving in Kortrijk: voorzitter Gilda Schaerlaeckens, leden Frans Debrabandere, Willy D’Heedene en Jan D’Haene, waarnemend secretaris Bernard Pauwels en waarnemende leden Moniek Gheysens en Philippe Avijn.