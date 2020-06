Cocaïnedealers opgepakt nadat ze wegvluchten van politiemotard Alexander Haezebrouck

04 juni 2020

17u11 0 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) kon dinsdagavond drie verdachten oppakken bij een cocaïnedeal in de Pijlstraat in Kortrijk. Een politiemotard merkte het voertuig op met twee inzittenden en één persoon die ernaast stond. Toen de agent wou overgaan tot controle, vluchtten ze weg.

De politiemotard merkte het voertuig op de parking achter de Sint-Rochuskerk in de Pijlstraat dinsdagavond omstreeks 19.20 uur op. “In de auto zaten twee personen, naast de auto stond één persoon met hen te praten”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. Toen de motard het trio wou controleren, reed de auto meteen weg. Ook de persoon die te voet was, zette het op een lopen maar werd al snel gestopt toen hij werd ingehaald door een combi die bijstand kwam leveren. “Na een korte zoekactie kon ook de weggevluchte BMW onderschept worden.” Op de parking in de Pijlstraat waar het voertuig had gestaan vond de politie een zak met cocaïne terug. Mogelijk betrapte de motard het trio terwijl een cocaïnedeal aan de gang was. Het trio werd gearresteerd. Ook de BMW en de gsm’s van de verdachten zijn in beslag genomen. Ondertussen werden ook huiszoekingen uitgevoerd in de woningen van de verdachten. Het resultaat daarvan is nog niet gekend. Het gaat om drie verdachten uit Kortrijk die gekend zijn bij politie en justitie. Het onderzoek loopt intussen.