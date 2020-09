Coach Vanderhaeghe na late nederlaag van Kortrijk tegen Antwerp: “We gaven het weg” Eddy Soetaert

26 september 2020

15u00 0 Kortrijk Yves Vanderhaeghe was niet te spreken over zijn team dat na de pauze een ruim verdiende 1-0 voorsprong weggaf door een verkeerde ingesteldheid. “Als je zo kinderlijk uit positie gaat lopen als bij hun tegengoal, dan geef je het weg.”

KV Kortrijk overtroefde Antwerp 45 minuten lang, weliswaar met de steun van Odette, de stormwind die in de rug van de thuisploeg waaide, maar toch ook door beter voetbal dan de aanvankelijk tegenvallende bezoekers. “Met 1-0 kregen we bij de rust onvoldoende,” besefte de coach.

Nadat Mboyo al na minder dan drie minuten scoorde, leek KVK klaar voor een... stormachtig avondje in het Guldensporenstadion. Maar in wat volgde, werd niet accuraat afgewerkt: Ocansey, alleen op pad naar doel, duwde de bal te ver voor zich uit, De Sart devieerde een vrijschop met het hoofd te zacht voorbij de paal. Het gevolg was dat Antwerp - nu met Odette in de rug - kon reageren na de pauze. Komt daarbij dat de West-Vlamingen zodanig loerden naar de 2-0 dat ze geen oog hadden voor de dreigende counters van hun gasten.

Dat zag ook Vanderhaeghe, niet te spreken over de instelling van sommige spelers: “Het ging uitstekend in de eerste helft en dan wil je meegaan om de 2-0 te scoren, maar het kan nooit dat én het hele middenveld én een back vooruit lopen. Dan bied je een serieuze boulevard aan de tegenstander. Als je voor staat, moet je de organisatie behouden en loeren op de counter, en niet maken dat je zelf op de counter wordt gepakt.”

Het overkwam KVK tot drie keer toe, terwijl Mboyo en Gueye de kansen niet benutten om zelf te scoren. Daarmee zakt het team weg in de rangschikking na nederlagen tegen Standard en Antwerp. Pas in het weekend van 25 oktober spelen de West-Vlamingen nog eens thuis. Ondertussen trekken ze op bezoek bij STVV en Mechelen.

Zonder Dewaele

Vanderhaeghe moest het doen zonder zijn motor Gilles Dewaele. “Gilles testte donderdag negatief, maar vrijdag vernam hij dat zijn vriendin positief bleek. Hij mocht dus gewoon spelen maar we wilden geen risico nemen door hem bij de groep te brengen,” aldus de coach. Het is nu uitkijken of Dewaele zaterdagavond 20u45 wel weer aan de aftrap kan staan op Stayen.