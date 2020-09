Coach Bert Wyseur wil met jonge garde van Kortrijk Spurs Two het behoud in eerste landelijke afdwingen: “Met academisch basketbal zullen we er niet geraken” Bjorn Vandenabeele

11 september 2020

08u30 0 Kortrijk Kortrijk Spurs Two komt ook volgend seizoen in eerste landelijke uit. Coach Bert Wyseur doet dat met een heel jonge ploeg en hij beseft maar al te goed dat zijn team nog heel veel leergeld zal betalen. Toch gelooft hij dat het behoud afdwingen moet lukken.

Kortrijk Spurs Two geeft komend weekend Guco Lier Two partij in de voorrondes van de Beker van Vlaanderen. “Beker is voor ons zeker geen prioriteit”, geeft coach Bert Wyseur meteen toe. “Maar mijn spelers weten dat als ze de poule winnen er een West-Vlaamse derby tegen derdeklasser KBBC Oostkamp volgt. En daar kijken we wel naar uit. Lier is net als ons een jonge ploeg, maar met enkele bepalende spelers in de rangen.”

“Over de voorbereiding tot dusver ben ik best tevreden. Jammer is wel dat Amaury Tandt nog out is na een operatie in de maand mei. We spelen dan ook enkel met jeugdspelers en drie U23-spelers. Vooral Maxim Watteyn is een enorm lichtpunt. Hij werkt keihard, speelt heel veel en plukt de vruchten van zijn inspanningen. Toch is er nog heel veel werk aan de winkel, vooral op het vlak van het nemen van de juiste tactische beslissingen. Zowel offensief als defensief, maar ook qua ritme creëren in aanval en mentale sterkte tonen. Met enkel academisch basketbal zullen we het niet halen. En dat zullen we moeten inzien.”

Schade beperken bij nieuwe onderbreking

Over een nieuwe onderbreking van de competitie wil Wyseur niet spreken. “Als die er komt, zullen we er zo goed mogelijk mee omgaan. Het is de bedoeling om dan de schade voor de spelers, want die is er echt wel, zo beperkt mogelijk te houden. We proberen op een verantwoorde manier te spelen en te trainen en iedereen volgt de regels goed op.”

“Onze doelstelling leggen we op de eerste plaats op de individuele progressie van elke speler, maar ook als ploeg moeten we vooruitgang boeken. Onze jonge gasten moeten mentaal sterker worden, met als ultieme doelstelling ons redden in eerste landelijke. Als je de uitslagen in de oefenwedstrijden ziet van ploegen als Phantoms Boom en Hansbeke, dan is het duidelijk dat die twee ploegen hors categorie zullen zijn, maar voor de rest zijn er heel veel mogelijkheden.”