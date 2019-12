Clouseau eert aan ALS overleden Mathieu (41): “Op mijn man kon je altijd rekenen” Acties brengen 41.500 euro voor strijd tegen dodelijke ziekte op Peter Lanssens

20 december 2019

10u40 182 Kortrijk Het ging recht naar het hart: de videoboodschap van Koen en Kris Wauters op het Mandelaplein in Kortrijk. Ze brachten er vrijdagochtend tijdens De Warmste Week het nummer Nobelprijs om fan Mathieu Lamsens (41) te eren, die aan ALS overleed. Familie, vrienden en collega’s hielden tal van acties, die 41.500 euro opbrachten voor de strijd tegen de dodelijke ziekte. “We waarderen het enorm”, zegt zijn vrouw Sofie Lanssens (41). “Op Mathieu kon je altijd rekenen.”

Mathieu Lamsens (41) uit Dottenijs kreeg in maart 2018 de keiharde diagnose: hij leed aan de dodelijke zenuw- en spierziekte amyotrofische laterale sclerose. Mathieu stierf amper 15 maanden later, op 27 juni 2019, na een hevige strijd. Op zijn uitvaart klonk Afscheid van een vriend, van Clouseau.

Hoe meer ALS in de aandacht komt en hoe meer onderzoek er naar gedaan wordt, hoe beter. Want nu is er geen hoop omdat er geen medicatie is. ALS hebben is je doodvonnis tekenen. Je krijgt gewoon de kans niet om te vechten. Echtgenote Sofie Lanssens

Mont Ventoux

“Mijn man had een atypische vorm van ALS, het ging heel snel”, vertelt Sofie. “Hoe meer ALS in de aandacht komt en hoe meer onderzoek er naar gedaan wordt, hoe beter. Want nu is er geen hoop, omdat er geen medicatie is. ALS hebben is je doodvonnis tekenen. Je krijgt gewoon de kans niet om te vechten. Mijn man stelde zich meteen de vraag of hij zijn kinderen wel nog zou zien opgroeien. Hij maakte daarna snel de klik en ging weer werken. Hij kreeg een elektrische sportfiets van vrienden, waar hij in september 2018 nog de Mont Ventoux mee opreed. Hij zag de ernst van ALS niet in. Het ziekte-inzicht kwam maar beetje bij beetje. De zwaarste klap was toen hij moest stoppen met werken. Daarna ging het heel snel. Mathieu belandde in een rolstoel, kon amper nog communiceren en takelde helemaal af. Hij kon niets meer zelfstandig doen. Heel heftig allemaal. De ziekte is echt een nachtmerrie. Ik ben mijn ouders, schoonouders en vrienden erg dankbaar. Ze kwamen bij ons slapen, want Mathieu moest soms tot dertig keer per nacht gedraaid worden in zijn bed.”

Betrouwbaar en plichtsbewust

Mathieu was graag gezien. Hij werkte als zelfstandig vrachtwagenchauffeur bij Altitop in Waregem. Dat is een firma die hoogwerkers verhuurt. “Ze hebben er bij Altitop alles aan gedaan om Mathieu zo lang mogelijk aan het werk te houden”, zegt Sofie. “Want zijn werk was zijn leven. Hij reed verder graag met de moto, was fietsliefhebber en zat sinds zijn jonge jaren in het vaste vriendengroepje ‘La Vache’. Mathieu was heel betrouwbaar. Een man op wie je altijd kon rekenen: als vrouw, als vader en als vriend. Een plichtsbewust man ook, met heel veel werklust. Altijd bezig blijven. Hij heeft zich nooit kunnen aanpassen aan zijn ziekte en het thuis in de zetel leven. Gelukkig hebben we een enorme vriendenkring. Wat zij allemaal voor ons gedaan hebben, is zo mooi. Ze namen Mathieu overal mee, zolang dat mogelijk was. Ze voelden zich net als ons machteloos naar het einde toe. Maar bleven zich toch nuttig maken. Door met Mathieu te gaan wandelen. Of zich met onze zonen bezig te houden.”

We dragen al het medeleven voor de rest van ons leven mee. En het helpt om te verwerken. Ik sta anders in het leven nu, want ik leerde enorm veel warme en goeie mensen kennen. Sofie Lanssens

Warmste Kussentjes

Sofie, juf in het tweede leerjaar van de gemeenteschool in Kooigem bij Kortrijk, trekt zich op aan de vele acties die er onder de koepel Samen Tegen ALS gehouden werden. Zodat het overlijden van Mathieu niet voor niets is geweest en hij blijvend herinnerd zal worden. De collega’s en het oudercomité van de gemeenteschool verkochten meer dan 1.100 Warmste Kussentjes, met bijna 1.000 kilogram lijnzaad in, geschonken door het bedrijf Flaxseed Trading uit Doornik. Een wandeling aan het Don Boscocollege in Marke, waar zonen Victor (13) en Thomas (15) les volgen, klokte op 17 november op 1.300 deelnemers af. De vrije basisschool in Bellegem hield een sportnamiddag. En bij Elektro Taelman in Bellegem staan ze een deel van de opbrengst van de verkoop af. Alle acties samen zijn goed voor liefst 41.500 euro. “De solidariteit is ongelooflijk, we staan er nog altijd versteld van”, vertelt Sofie. “Straf hoeveel mensen er maanden tijd en energie in staken en hoeveel volk het op de been bracht. We kregen ook veel sponsoring. Zo schonk Mydibel in Moeskroen frietjes, voor na de wandeling aan het college. We dragen al het medeleven voor de rest van ons leven mee, en het helpt om te verwerken. Ik sta anders in het leven nu, want ik leerde enorm veel warme en goeie mensen kennen.”

Ik gaf mijn toestemming aan het instituut om een autopsie uit te voeren op het lichaam van Mathieu, zodat ze weefsels kunnen onderzoeken. Het kan de wetenschap alleen maar vooruit helpen. Sofie Lanssens

Autopsie

Het geld gaat naar het Born-Bunge-instituut. Die onderzoeksgemeenschap richt zich op de studie van ziektes zoals ALS, Alzheimer en Parkinson. “Ik gaf mijn toestemming aan het instituut om een autopsie uit te voeren op het lichaam van Mathieu”, vertelt Sofie. “Zodat ze weefsels kunnen onderzoeken. Het kan de wetenschap alleen maar vooruit helpen. Ik sta in nauw contact met een professor van het instituut. We gaan de nodige feedback krijgen”, aldus Sofie.