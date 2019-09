Citytrips naar Kortrijk fors in de lift: 245.041 overnachtingen in 2018, maar stad wil binnen tien jaar kaap van 500.000 per jaar halen Peter Lanssens

14 september 2019

13u26 44 Kortrijk Citytrips naar Kortrijk zitten in de lift. Schepen Arne Vandendriessche pakt uit met opmerkelijke cijfers: “In 2018 hebben 129.251 mensen in een van de Kortrijkse logies ingecheckt, goed voor 245.041 overnachtingen. Dat zijn bijna 8.000 toeristen meer (+ 7 procent) dan in 2017. Over vijf jaar bekeken steeg het aantal overnachtingen in Kortrijk met 25 procent, goed voor 47.644 extra overnachtingen. Mensen blijven gemiddeld twee nachten in Kortrijk slapen.”

De stijging was in 2018 het sterkst bij Belgen (+ 17 procent). “Door uit te pakken met magazines, zoals in de krant De Morgen, en Kortrijk zo als creatieve parel aan de Leie te profileren”, zegt schepen van Toerisme Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “De voorbije jaren zijn er nog meer gerichte marketingacties geweest om Kortrijk als hippe citytrip in de markt te zetten. Er zijn verder de geslaagde stadsvernieuwingen, zoals de verlaagde Leieboorden en het stadsdeel Weide. Ook het aandeel Nederlanders (+ 8 procent) stijgt trouwens. Zo kwam er een Kortrijkse variant van de bekende Nederlandse pocketreisgids Time to Momo. Verder steeg het aandeel Fransen licht omdat we al in enkele Franse tv-programma’s aan bod zijn gekomen met Kortrijk.”

We halen vanaf december bekende influencers naar Kortrijk, zodat ze hun duizenden volgers op sociale media warm kunnen maken voor onze mooie stad Schepen Arne Vandendriessche

Influencers

De stad komt tot de cijfers door gemeten gsm-signalen te combineren met andere cijfers, zoals van toeristisch provinciebedrijf Westtoer en de logiessector. “We pakken de komende jaren met nog meer publicaties uit, ook in andere landen”, gaat Vandendriessche verder. “En we halen vanaf december bekende influencers naar Kortrijk, zodat ze hun duizenden volgers op sociale media warm kunnen maken voor onze mooie stad.”

Naar 500.000 overnachtingen

Nog een tendens: de tijd dat Kortrijk vooral op zakentoerisme teerde, is voorbij. “Nu komt ongeveer zestig procent van alle bezoekers in hun vrije tijd en ongeveer veertig procent voor hun job naar Kortrijk”, weet Vandendriessche. “Vroeger was die verhouding net omgekeerd. We willen trouwens het aantal overnachtingen in onze stad in tien jaar verdubbelen naar 500.000. We zijn op de goede weg, maar we kunnen nog stukken beter. Zo zien we een forse daling van het aantal Duitse toeristen. We moeten daar dus doelgerichter op inzetten”, besluit Vandendriessche.

Kortrijk staat voor cruciale maanden. Zo zal de Warmste Week van Music for Life op Studio Brussel, met Kortrijk als thuishaven, minstens honderdduizend mensen naar de stad halen. Het oordeel dat al die mensen over de stad zullen vellen, wordt bijzonder belangrijk als mond-tot-mondreclame.