Cijfers blijven dalen: nog 40 coronapatiënten in AZ Groeninge Peter Lanssens

10 mei 2020

10u14 0 Kortrijk De cijfers evolueren gunstig in AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. “Er krijgen nog zo’n 40 coronapatiënten verzorging in het ziekenhuis” zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn. Een hoopgevend cijfer, want op een piekmoment van enkele weken geleden ving het ziekenhuis nog tot 120 Covid-19 patiënten op.

Dat het aantal patiënten momenteel blijft dalen, heeft ook zijn gevolgen op de interne werking. AZ Groeninge ontmantelde zaterdag een Covid-19 afdeling en bouwt de ruimte weer om tot een afdeling van geriatrie, zoals het vroeger was. AZ Groeninge heeft nu nog twee Covid-19 afdelingen, met plaats voor tot vijftig patiënten. Dat is meer dan genoeg, tenzij er de komende weken een opflakkering komt nu bedrijven, handelszaken en later ook scholen heropenen. Het ziekenhuis is dan wel in staat om zeer snel te schakelen. Zo staat er een Covid-19 afdeling, die eind april al sloot, nog altijd standby om snel weer operationeel te worden indien nodig.

Operaties

AZ Groeninge is ondertussen zoals bekend weer met gewone consultaties gestart, sinds afgelopen week. De operaties met verpleging op intensieve zorg hervatten vanaf maandag 11 mei. Wie naar AZ Groeninge komt, draagt verplicht een mondmasker. De temperatuur meten met een voorhoofdthermometer in de inkom van het ziekenhuis gebeurt vanaf volgende week niet meer. Er wordt namelijk amper koorts vastgesteld.