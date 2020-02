Ciara blaast grote populier om: schade in tuinen en Markebekepad deels dicht Peter Lanssens

10 februari 2020

De storm Ciara richtte ook langs het Markebekepad in Marke schade aan. “Er is daar een heel grote populier omgewaaid, waardoor twee tuinen van woningen schade opliepen”, zegt schepen van Groenonderhoud Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Het versperde Markebekepad is deels dicht voor voetgangers en fietsers, tot de populier helemaal opgeruimd is. Maar elders is het Markebekepad gewoon open. Omdat er volgens onze boomspecialisten geen gevaar is op andere plaatsen langs het pad“, aldus Ruth Vandenberghe.