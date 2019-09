Christophe wandelt 100km om taboe op psychologische hulp te doorbreken Joyce Mesdag

13 september 2019

17u25 2 Kortrijk Christophe Reynaert (43) uit Rollegem stapt op zaterdag 21 december een wandeltocht van 100 km tussen Brugge en Kortrijk om in het kader van de Warmste Week geld in te zamelen voor de vzw Missing You. “Ik wil in de eerste plaats het taboe doorbreken dat nog altijd rust op psychologische hulp”, vertelt hij. “Ikzelf heb daar enorm veel aan gehad bij de verwerking van het overlijden van mijn vader.”

Christophe was zelf amper 17 jaar toen hij zijn vader verloor. “Hij is op vrijdagavond vertrokken en niet meer teruggekeerd”, vertelt hij. “Op zondag heb ik hem zelf teruggevonden in het kanaal. Tot op de dag van vandaag weten we nog altijd niet wat er juist is gebeurd, of hij onwel is geworden, of hij per ongeluk in het water is gesukkeld, of het om een wanhoopsdaad ging,… Het was niet gemakkelijk thuis, mijn vader had een alcoholprobleem, en hij had ook schulden gemaakt. Ik ging zelf door een rebelse periode, en het voelde eigenlijk een beetje aan als een verlossing dat hij er niet meer was, hoe vreemd dat ook mag klinken.”

Christophe ging verder met zijn leven, kreeg zelf twee kinderen, Tibeau van 18 jaar en Lenz van 6 jaar. “Zo’n drie jaar geleden kreeg ik het mentaal wat moeilijk. Ik liep echt heel opgejaagd en onrustig rond, en was eigenlijk niet te genieten. Mijn vrouw Sofie raadde me aan om een psycholoog onder de arm nemen. Zelf was ik daar totaal niet voor te vinden, om aan een vreemde mijn hart te luchten, en ook het taboe die nog altijd rust op psychische hulp, maakte het voor mij niet gemakkelijker. Maar Sofie kon me overhalen.”

Drie jaar lang ging Christophe elke twee weken naar de psycholoog. “Blijkbaar had ik het overlijden van mijn vader nog niet verwerkt, en sleepte ik dat nog altijd voor een stuk met mij mee. Samen met de psycholoog heb ik dat stap voor stap wel gedaan, en nu kan ik zeggen dat ik die onrust die ik voelde, van me heb kunnen afschudden.”

Het inspireerde Christophe om een actie op touw te zetten naar aanleiding van de Warmste Week. “Op zaterdag 21 december wandel ik 100 km tussen Brugge en Kortrijk om geld in te zamelen voor de vzw Missing You. Die helpen mensen die in dezelfde situatie zaten als ik, die moeite ondervinden bij hun rouwproces. Ik heb drie jaar lang elke twee weken 50 euro betaald voor de psycholoog. Dat is lang niet voor iedereen financieel haalbaar. De vzw helpt die mensen, en helpen hen aan gratis psychologische hulp.”

Maar los van het financiële luik wil Christophe vooral het taboe dat nog altijd rust op psychologische hulp, uit de wereld helpen. “Want dat is er jammer genoeg écht wel nog. Mensen denken vaak dat ze er helemaal alleen voor staan als ze in de knoop liggen met zichzelf, en zien geen uitweg. Wel, ze staan er niét alleen voor, én er is wel degelijk licht aan het eind van de tunnel. Die boodschap wil ik ook brengen met mijn actie.”