Chocolatier maakt Kortrijkse ‘wildkakjes’: “We mogen ook eens lachen” Peter Lanssens

24 januari 2020

16u51 74 Kortrijk De persoon die al enkele weken zijn behoefte doet in winkelstraten in Kortrijk, beroert de gemoederen in de stad. Chocolaterie Beugnies Les Chocolats speelt er op een ludieke manier op in door voortaan ook Kortrijkse ‘wildkakjes’ te verkopen. “Ah, je moet met sommige problemen ook eens kunnen lachen, toch?”, zegt chocolatier Nicolas Beugnies uit Marke.

De chocolade drolletjes circuleren al in de Voorstraat en Grote Kring, waar een onbekende zijn behoefte deed voor schoenenzaak Finezza, patisserie Ridder & Hove en bar-mannenmodezaak Vestiaire. Er zitten melkchocolade en nootjes in de drolletjes. Een zakje met zo’n dertien drolletjes in kost 10 euro. Onder meer de klanten van café St. Georges op de hoek van de Voorstraat en Sint-Jansstraat proefden ze al. “We zijn op nog meer ideeën aan het broeden. Zo overwegen we om rollen wc-papier aan de handelszaken te leggen, zodat de persoon zijn uitwerpselen toch kan opruimen”, lacht uitbater Johan Verniest. De politie is camerabeelden aan het bekijken. Maar dat is niet evident omdat de omgeving slecht verlicht is ’s nachts. Ook de wijkwerking is er mee bezig.