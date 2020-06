Chocolatier Dumon lanceert Covid-19 vaccin met… notenpasta Peter Lanssens

02 juni 2020

17u06 12 Kortrijk Eureka! Chocolatier Dumon heeft een vaccin tegen Covid-19. Met een knipoog natuurlijk, want het gaat over een ‘infuus’ met Italiaanse notenpasta in. Heerlijk voor op een boterham of ijsje.

De smaken van het ‘vaccin’ gaan van hazelnoot tot pistache en amandel. “Het boost je immuniteit en het is om duimen en vingers van af te likken, tot de laatste druppel”, zegt zaakvoerder Jelle Descamps. De choco-infuzen van 550 milliliter worden per twee verkocht, telkens met een ophangstaandertje. Bij Dumon hopen ze dat de infuusjes met artisanale notenpasta hun plaats veroveren op de ontbijttafel. Je geneest er niet van Covid-19 door, maar hazelnoten bevatten wel selenium. Die stof is goed voor onze weerstand. En het is een zoete oppepper voor ons gemoed. Een pakket met twee ‘baxters’ en staandertje kost 25 euro. Het is alvast een leuk idee voor vaderdag op 14 juni. Veelvuldig gebruik zonder medisch voorschrift is aan te raden. Graag te bewaren ook binnen het bereik van kinderen. Vergeet wel je mondmasker niet af te zetten. Chocolatier Dumon heeft winkels in Brugge, Torhout en Kortrijk. Boegbeeld van de zaak in de Doorniksewijk in Kortrijk is Céline Bergen.