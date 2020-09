Chiro Stine stelt startdag week uit: “Leidinggevende testte positief” Peter Lanssens

21 september 2020

10u12 1 Kortrijk Geen startdag afgelopen zondag bij chiro Stine in Heule. Die is uitgesteld na een positieve coronatest bij een leidinggevende, vorige week. “Mensen die in direct contact kwamen met deze persoon gingen preventief in quarantaine en lieten zich testen, zoals de regels voorschrijven”, zegt hoofdleidster Febe Taghon. “Er is momenteel geen weet van bijkomende besmettingen.”

“We hebben samen beslist om de startdag uit te stellen. Voor de zekerheid en voor de veiligheid van onze leden en leiding. We evalueren vrijdagavond de situatie nog eens en gaan daarna aan de ouders communiceren of onze startdag na een weekje uitstel dan op zondag 27 september kan plaatsvinden. We hopen om er zondag op een veilige manier te kunnen invliegen”, besluit Febe Taghon. Ze zijn bij Chiro Stine sowieso prima voorbereid, om straks op een werkbare manier coronaproof aan Chiro te doen. Wie vragen heeft, contacteert de leidingsploeg.

Info: www.chirostine.be of op de Facebookpagina van Chiro Stine.