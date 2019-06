Chills neemt nieuwe start als tapascafé: “We gaan de uitdaging met plezier aan” Peter Lanssens

12u40 0 Kortrijk Horecazaak Chills in de Marktstraat in Marke neemt een nieuwe start als tapascafé. De nieuwe zaakvoerders zijn Myke Fiorine (30) en Jessica Vansteenkiste (28). “Een uitdaging die we met plezier aangaan, want Chills is een hele mooie zaak”, vertelt Myke Fiorine.

Het fraaie interieur van Chills blijft zoals het is. Al is de toog nu wel in gebruik genomen. En dat is niet zonder reden, want het concept is veranderd. “Chills draait ’s middags nog als een soort brasserie met een mooi aanbod zoals biefstukjes, pasta’s, dagschotels, enzovoort”, vertelt Myke. “In de namiddag kan je in Chills genieten van onder meer koffie en pannenkoeken. En ’s avonds is er nog een andere formule. Dan is Chills een tapascafé”, zegt Myke, die chef-kok is in Chills. Zijn vrouw Jessica staat in de zaal. Het koppel heeft met Pizza Fiorine nog een tweede horecazaak, aan de rotonde Ijzerpoort. Hoe gaan ze dat combineren? “Mijn broer Christopher Fiorine neemt nu de touwtjes in handen, in de pizzeria”, zegt Myke. “Ze lossen we dat netjes op.” Chills is telkens van vrijdag tot en met dinsdag doorlopend van 10.30 tot 24 uur open. Je kan ’s avonds tot rond 23 uur tapas krijgen.