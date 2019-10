Chef Taste and Colours maakt met boek ConFOODenties een uniek portret van vier Kortrijkse koks Christophe Maertens

08 oktober 2019

10u49 1 Kortrijk Dirkjan Decock, chef van Taste and Colours, schreef met ConFOODenties, een boek met en over drie Kortrijkse collega’s. Alle vier laten ze de lezer tien van hun gerechten proeven. “Ik vind het zalig om Felix, Matthias en Martijn bezig te zien, ik ben er door geraakt en getriggerd.”

Dirkjan Decock is de uitbater van restaurant Taste and Colours aan de Groeningelaan 22 in Kortrijk. Dirkjan gaf eerst zes jaar lang workshops aan groepen, voor hij, samen met zijn partner Hilde Reynaert, van zijn plekje dicht bij de Veemarkt een volwaardig restaurant maakte. “Er werd mij meermaals gevraagd om een boek te schrijven met verhalen en gerechten. Een boek schrijven zag ik echter niet zitten”, zegt de chef. “Toch is het er nu van gekomen en ik ben blij dat ik het deed. Het idee groeide uit de ‘quatre-mains’ (samen met een collega koken, nvdr) die ik vroeger deed met drie Kortrijkse chefs: Felix François van Het Vliegend Tapijt, Matthias Speybrouck van Va et Vient en Martijn Defauw van Rebelle. “Ik heb die jonge gasten uitgenodigd om samen ConFOODenties te maken omdat de samenhorigheid van de jonge chefs voor veel dynamiek zorgt. In het boek gaan we op zoek naar wat ons drijft, wat onze zwakke plekken zijn en wat onze culinaire signatuur is. Hoe zien hun dromen eruit en vooral wat is hun passie?” De chefs delen hun keukengeheimen en tonen ze zich van hun meest persoonlijke kant. “Die mensen zijn samen op hun best, want delen doen ze graag.”

Dirkjan Decock is met zijn 54 jaar de oudste van de vier. “Ik geniet met volle teugen als ik omringd word door de jonge garde”, schrijft hij. In het boek staat te lezen hoe Dirkjan zijn stiel leerde en er door gepassioneerd raakte. De chef blijkt op te zijn gegroeid met de oorlogskeuken van zijn grootouders van moederskant. “Ik was vier, vijf jaar en ik wist toen al dat ik kok zou worden”, zegt hij. Zonder Frans te spreken stond hij op zijn twaalfde al in de keuken van een Franse chef. “Ik heb er jaren overgedaan om op mijn eigen manier mijn restaurant te hebben en om mijn stijl van koken te ontwikkelen. Ik houd vooral van een eenvoudige keuken zonder franjes.”

Het boek ‘ConFOODenties, de keukengeheimen van vier bevriende chefs’ is voor alle duidelijkheid een kookboek. De vier koks brengen elk tien eigen gerechten. Het voorwoord werd geschreven door Wim Opbrouck en fotograaf Stefaan François maakte de portretten van de vier chefs. De gerechten werden in beeld gebracht door foodfotograaf Bramski. Het boek is te koop in de restaurants van de chefs en in verschillende winkels in Kortrijk.