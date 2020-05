Chef Dirkjan Decock maakt in zijn restaurant Taste and Colours de beste groentenbereidingen van Kortrijk Christophe Maertens

07 mei 2020

13u50 2 Kortrijk Wie graag groenten lust, gaat best eens tafelen in het restaurant Taste and Colours in Kortrijk. Het eethuis behaalde een 78ste plaats op de lijst van beste groentenrestaurants ter wereld in de ‘We’re Smart Green Guide’. “We zijn geen vegetarisch restaurant, maar we plaatsen groenten wel centraal.”

De We’re Smart Green Guide deelt radijzen uit in plaats van sterren. Hoe meer radijzen een restaurant krijgt, met een maximum van vijf, hoe beter de kok groenten weet te integreren in z’n gerechtjes. Er wordt geoordeeld op basis van het creatief gebruik van seizoengebonden ingrediënten, het percentage fruit- en groentengerechten op de menu en duurzaamheidscriteria. In totaal kregen al 964 restaurants in 43 landen bezoek van de gids.

Geen vegetarisch restaurant

In Kortrijk krijgen dit jaar vijf restaurants radijzen. Er gaan er drie naar Beudaert aan het Sint-Maartenskerkhof en vier naar Taste and Colours aan de Groeningelaan. Het restaurant belandt daarmee op een 78ste plaatst in de lijst van beste groentenrestaurants ter wereld. “Daarmee zijn we uiteraard tevreden”, zegt chef Dirkjan Decock. “Voor alle duidelijkheid: een vermelding in de We’re Smart Green Guide wil niet zeggen dat wij een vegetarisch restaurant zijn. Maar we plaatsen groenten wel centraal in onze menu.”

Gault&Millau

Volgens de gids speelt Dirkjan Decock ambachtelijke en beperkt gekweekte groenten van lokale leveranciers volop uit in zijn gerechten. Zijn ‘Menu Taste’ bestaat uit vijf gerechten die naargelang seizoen, marktaanbod en inspiratie worden aangepast. In 2015 kreeg Decock al de award voor de beste communicatie over groenten. Taste and Colours haalt een 15 op 20 in de Gault&Millau en de Michelingids spreekt van een vakkundige chef die lekker eten klaarmaakt. Alles bij elkaar mag Taste and Colours wel tot het beste restaurant van Kortrijk worden gerekend.