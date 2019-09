Chauffeurs De Lijn staken: niet alle bussen rijden uit in regio Kortrijk Peter Lanssens

30 september 2019

09u53 20

Om een personeelstekort aan te klagen, houden chauffeurs van De Lijn vandaag prikacties in Kortrijk en omgeving. Dat meldt de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn. Het busverkeer verliep tijdens de ochtendspits nog normaal. Maar tussen 9 en 16 uur kan er hinder zijn op buslijnen in en rond Kortrijk. Zo wordt er hinder verwacht op de lijnen 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 16, 40, 42, 44, 50, 51, 53, 54, 61, 62, 69, 71, 72, 82 en 684. De avondspits en het schoolvervoer ’s avonds zouden niet in het gedrang komen. De directie van De Lijn betreurt de staking. Omdat de klanten getroffen worden. Of er later hardere acties volgen, valt af te wachten. Er komt nu eerst overleg.