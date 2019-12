Chalethouder kerstmarkt pakt met Silent Disco uit Peter Lanssens

06 december 2019

14u06 0 Kortrijk Er wordt uniforme muziek gedraaid in het nieuwe overdekte kerstdorp Kerst op ’t Schouwburg in Kortrijk. Een streep door de rekening van Dimitri Christiaens, die als een van de chalethouders in zijn ‘feeststübe’ normaal altijd retro house draait. Hij lost het probleem creatief op door Silent Disco te brengen. Dat is muziek uit koptelefoons. “We gaan die koptelefoons later ook verhuren”, zegt hij. Silent Disco op een kerstmarkt is zeker in onze regio een uniek gegeven.

Vroeger mocht elke standhouder op de kerstmarkt op het Schouwburgplein zijn eigen muziek draaien. Dat kan niet meer, nu de kerstmarkt in een tent zit. Anders dreigt er een totale kakofonie. Dimitri Christiaens, veel mensen komen al jaren voor de ambiance naar zijn chalet, krabde zich eerst in de haren. Tot hij op het idee kwam om bij een Duitse firma zo’n honderd koptelefoons te kopen. En Silent Disco te brengen. Zo kunnen zijn klanten wél naar retro house blijven luisteren. Zonder de uniforme muziek in Kerst op ’t Schouwburg te verstoren. Je kiest met zo’n koptelefoon uit drie frequenties, elk met een eigen kleurtje. “Zo kunnen de mensen naast retro house bijvoorbeeld ook luisteren naar Vlaamse schlagers of waarom niet kinderliedjes, we zien wel”, vertelt Dimitri Christiaens. “Het is geen verplichting om aan onze chalet zo’n koptelefoon aan te doen. Maar het is wel een mooi alternatief, voor wie niet naar de uniforme muziek wil luisteren. En het risico op geluidsoverlast is nihil. We vragen enkel een e-ID als borg, voor wie een koptelefoon wil aandoen. Het is trouwens ook onze bedoeling om de koptelefoons te verhuren. Het kan leuk zijn voor onder meer verjaardags- en vrijgezellenfeestjes en teambuildings van bedrijven. We starten aan 4 euro huur per koptelefoon en verhuren in de Benelux en Frankrijk”, aldus Christiaens. Alle info komt vanaf zaterdag op de site van Flyboard Vlaanderen, een ander bedrijf van Dimitri Christiaens en instructeur Kenny Vandeborre. Info: www.flyboardvlaanderen.be.