Cel met uitstel voor racistisch Facebookprofiel van Vlaams Belang sympathisant Alexander Haezebrouck

27 november 2019

14u35 0 Kortrijk Een 55-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden voor een racistisch Facebookprofiel. De man maakte een profiel aan onder een fictieve naam Tom V. V. en postte allerlei artikels en foto’s over migranten waarop erg racistische commentaren kwamen die e man ook telkens likete. De man is nu veroordeeld tot het aanzetten tot haat en discriminatie.

De 55-jarige man maakte twee Facebookprofielen aan. Eén onder zijn eigen naam en één onder de fictieve naam Tom V. V.. Vooral op de fictieve Facebookpagina postte de man aan de lopende band krantenartikelen en andere zaken over migranten. Al snel had de man 5.000 vrienden op zijn openbare pagina. Het interfederale gelijkekansencentrum Unia klaagde de pagina aan bij de politie die bij Henki D. uitkwamen als eigenaar van het account. Op die pagina werden enorm veel ronduit racistische commentaren geplaatst. Die commentaren werden allemaal ook geliket door Henki D. die zelf nooit reageerde op de posts. Unia diende ook een klacht in tegen de man wegens negationisme, maar daarvoor werd Henki D. vrijgesproken. De 55-jarige Kortrijkzaan gaf eerder bij de politie toe dat hij inderdaad al de reacties onder zijn pots had geliket, maar daar kwam de man tijdens het proces op terug. “Na mijn verhoor bij de politie heb ik een virus ontdekt op mijn computer. Het is door dat virus dat al die reacties geliket werden. Hoe kan ik dat ook doen? Als ik 20 zaken post en daar komen telkens 100 reacties op. Dan zou ik dus in totaal 2.000 reacties geliket hebben? Daar moet je toch even mee bezig zijn. Trouwens, wie zegt dat ik niet gehackt ben geweest?” Henki D. vroeg de vrijspraak maar daar ging de rechter niet op in. Naast de celstraf met uitstel is hij ook veroordeeld tot een geldboete van 800 euro waarvan 200 euro effectief. Aan Unia moet de man 500 euro betalen