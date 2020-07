Cel met uitstel voor man die ex aftuigde in bijzijn vrienden en begeleider



Alexander Haezebrouck

07 juli 2020

12u41 0

Een 42-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden met uitstel omdat hij op 4 november zijn ex-vriendin slagen toebracht. Hij deed dat in het bijzijn van vrienden en een begeleider.

Het incident deed zich voor toen beklaagde terug naar huis ging met zijn begeleider. De relatie van de man en zijn ex-vriendin was toen al stuk maar ze bleven na de breuk toch nog een tijdje samen wonen. Eens thuis aangekomen ging de man door het lint. Hij tuigde haar af in het bijzijn van vrienden. De beklaagde riep in het bijzijn van de politie dat hij op haar bek zou slaan en dat hij zich niet zou laten inhouden door de politie. “Omdat ze na de breuk nog bleven samen wonen waren er vaak discussies en ruzies”, pleitte zijn advocaat. “Ze schelden daarbij elkaar de huid vol. Zij scheldt hem dan vaak uit voor pedofiel. Iets wat erg gevoelig ligt bij de man. Hij werd ooit beschuldigd van pedofilie bij zijn eigen dochter, daar bleek toen helemaal niets van aan. Ook die dag ging hij pas door het lint nadat ze hem opnieuw voor pedofiel had uitgescholden. Naast de celstraf moet hij ook een geldboete van 400 euro betalen