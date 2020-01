CD&V-voorzitter Joachim Coens komt naar nieuwjaarsreceptie in Rollegem Peter Lanssens

28 januari 2020

06u49 0 Kortrijk CD&V klinkt op 2020. Dat doet de Kortrijkse oppositiepartij op vrijdag 31 januari in het buurthuis in de Rollegemkerkstraat 9 in Rollegem. Iedereen is er vanaf 19.30 uur welkom. Hoogtepunt van de avond is de komst van de nieuwe nationale CD&V-voorzitter Joachim Coens.

De burgemeester van Damme en gewezen haven-CEO van Zeebrugge zal de aanwezigen toespreken in het buurthuis in Rollegem. Afwachten of de koninklijk informateur, die dinsdag samen met MR-collega George-Louis Bouchez zijn eindverslag aflevert bij koning Filip, er iets zal zeggen over de federale formatie. Inschrijven is niet verplicht, maar wordt gewaardeerd: klik hier.