CD&V uit kritiek na bekendmaking armoedecijfers Kortrijk: “Het beleid neemt probleem niet serieus” Peter Lanssens

14 juni 2019

12u27 17 Kortrijk In 2018 leefde 18,2 procent van alle kinderen tot 3 jaar in kansarmoede in Kortrijk. Dat maakte het Agentschap Kind & Gezin donderdag bekend. Het cijfer is iets beter dan in 2017 (18,6 procent). Toch klinkt de kritiek luid. Oppositiepartij CD&V 4.0 vindt de armoedebestrijding in Kortrijk zelfs ondermaats en roept tot meer actie in het belang van de kansarmen op. Onzin, volgens schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene (sp.a): “Onze aanpak wordt net enthousiast onthaald.”

“Het beleid neemt de kinderen in armoede niet serieus”, vindt Mia Cattebeke, namens CD&V 4.0 lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. “We horen al jaren dat er samen met armoede-expert Wim Van Lancker een meetsysteem komt om de evolutie van armoede te volgen en de juiste maatregelen te nemen. Eerst was het beloofd voor 2015, dan 2016 en uiteindelijk ging het eind 2018 zijn. Maar tot op vandaag blijft het dus helaas dode letter.”

Gezinnen helpen

Schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene (sp.a) wees er donderdag al op dat Kortrijk momenteel als enige stad in Vlaanderen deelneemt aan Mission, waarbij managers 111 gezinnen met piepjonge kinderen helpen om orde op zaken te stellen. Kort uitgelegd: er zijn in Kortrijk 110 organisaties goed bezig met sociale dienstverlening. Maar mensen die in moeilijke omstandigheden leven vinden vaak amper hun weg in dat ruime aanbod en weten niet waar ze recht op hebben. De managers doen het loop-, schrijf-, mail- en belwerk voor hen, zoals op het vlak van huisvesting, gezondheid en leeflonen.

Lof

Mission kreeg 1,5 miljoen euro steun van de Europese Commissie. Het werk van de managers wordt wetenschappelijk bestudeerd door het centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck – universiteit Antwerpen en de Kortrijkse hogescholen Vives en Howest. “Ik heb ook al enkele keren aan Wim Van Lancker gevraagd om ons resultaten te geven”, zegt De Coene. “Maar dat kan nog niet. We verwachten de conclusies eind 2019. CD&V 4.0 verwijt me profileringsdrang. Dat klopt niet. Zo trokken we vorige week nog naar een Europese sociale conferentie in Milaan om er Mission uit de doeken te doen. Het werd er met ongelooflijk veel enthousiasme onthaald. Maar ik heb er toen niet over willen communiceren omdat we nog geen resultaten hebben”, aldus De Coene. Die er nog op wijst dat er zo goed als geen verband is tussen de cijfers van Kind & Gezin en lokaal beleid (zie uitleg in kader).

Armoedebestrijdingsplan

Er zal bij de opmaak van een nieuw armoedebestrijdingsplan voor Kortrijk rekening gehouden worden met de wetenschappelijke conclusies van Mission. Tot slot: De Coene roept de toekomstige Vlaamse regering en Kind & Gezin op om Kortrijkse gezinnen in armoede en het lokale bestuur in Kortrijk nog beter met elkaar in contact te brengen om de mensen achter de cijfers ook echt te leren kennen.