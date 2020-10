CD&V pleit voor lichtgevende zebrapaden in Kortrijk: “Er komt proefproject op Stationsplein” Peter Lanssens

09 oktober 2020

11u48 4 Kortrijk Er vallen ook in onze regio te veel verkeersdoden. Dat is de trieste vaststelling, de voorbije maanden. Oppositiepartij CD&V pleit, nu de donkere winterdagen in aantocht zijn, voor lichtgevende zebrapaden in Kortrijk. Een permanent verlicht zebrapad is niet nieuw, Lokeren is er al mee bezig. Kortrijk volgt nu. Er komt een proefproject op het Stationsplein.

Kortrijkzanen verbazen er zich vaak over: hoe tijdens donkere of mistige ochtenden straatverlichting gedoofd is, net op het moment dat fietsers zich naar school of het werk begeven. “Zet op zichtbaarheid in”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Roel Deseyn. “Maak een inventaris van alle niet verlichte zebrapaden op. En voorzie op alle drukke verkeersassen flitsende zebrapaden. Dat kan met lichtgevende panelen in de grond, zoals recent als eerste in Lokeren werd voorgesteld. Dat kan ook met sensoren, waarbij de lichtjes ‘aanfloepen’ als er iemand nadert. Er zijn zelfs systemen waarbij voetgangers zelf de lichten kunnen activeren. Laten we samen licht in de duisternis en zo ook meer verkeersveiligheid brengen. Hier kan geen discussie over zijn.”

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) vindt het een goed idee: “Ik zag recent zo’n verlicht zebrapad in de Otegemstraat in Zwevegem. Onze diensten onderzoeken het. Volgende week is er verder overleg. Ik wil een proefproject met een permanent verlicht zebrapad op het Stationsplein, tussen de voorkant van het station en de fietsenstalling op het plein. Wanneer? Daar hebben we nu nog geen zicht op, het hangt af van de levertijd van de lampjes. Nog een nuance: we kunnen als stad enkel de zebrapaden op onze eigen gemeentewegen verlichten. Gewestwegen zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer.”