CD&V pleit voor heropening buurtspeelpleintjes in Kortrijk Peter Lanssens

21 mei 2020

13u00 1 Kortrijk Volgens CD&V kan het stadsbestuur van Kortrijk met een gerust hart de buurtspeelpleintjes heropenen, mits het naleven van coronamaatregelen zoals anderhalve meter afstand houden. Dat zegt Sien Vandevelde van CD&V. De stad wil nog een stap verder gaan en meteen alle speelpleinen heropenen. Het stadsbestuur wacht nu eerst verdere instructies van de hogere overheid af.

Het kriebelt bij veel kinderen om te ravotten, met dit stralende lenteweer. Volgens Sien Vandevelde (CD&V) is het Ministerieel Besluit, waarin staat dat sportterreinen terug open mogen, voor interpretatie vatbaar. Kort uitgelegd: speelpleintjes vallen onder spelen en bewegen in open lucht en mogen ook weer open. “Wat in andere gemeenten zoals Kuurne, Oostkamp, Torhout, Tienen en Wuustwezel al zo is”, zegt Sien Vandevelde. “We geloven dat het ook in een kindvriendelijke stad als Kortrijk kan. Met het in acht nemen van de nodige veiligheidsvoorschriften. Zo zijn in Torhout per half uur tot maximum drie gezinnen tegelijk welkom op buurtspeelpleintjes. In Kuurne werken ze met een ‘meter en peter systeem’, voor toezicht. Het openen van buurtspeelpleintjes zou welkom zijn in deze voor kinderen heel bizarre tijden. Heel wat kinderen in Kortrijk hebben geen of een heel kleine tuin. Ravotten zit er nu dus vaak niet in. Het openen van de speelpleintjes zou betekenen dat ze weer even echt kind zijn. We vragen wel niet het heropenen van grote speelpleinen, waar je veiligheidsmaatregelen minder kan volgen. Begin met de buurtspeelpleintjes.”

Kansarme buurten

Schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a) zegt dat het stadsbestuur graag alle speelpleinen weer zou openen. “Want het zou niet eerlijk zijn om kansarme buurten, waar je vaak grote speelpleinen hebt, uit te sluiten. We willen die kinderen niet treffen. Vandaar onze vraag om àlle speelpleinen weer te mogen openen. We zijn ervan overtuigd dat de mensen er genoeg burgerzin voor hebben, om bijvoorbeeld de ‘social distancing’ te respecteren. Dat zagen we woensdag ook al tijdens een testdag op enkele skateparken in Kortrijk. We wachten nu eerst op heldere communicatie van Vlaams CD&V-minister van Jeugd Benjamin Dalle. Want het huidige Ministerieel Besluit waarvan sprake is niet echt duidelijk en voor meerdere interpretaties vatbaar.”