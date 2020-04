CD&V Kortrijk lanceert plan van 10 miljoen euro: “Inperking tijdelijke zomerbars, zorgpersoneel eren met kunstwerk en extra investering in armoedebeleid” Peter Lanssens

29 april 2020

19u16 0 Kortrijk Oppositiepartij CD&V heeft een relanceplan van 10 miljoen euro voor Kortrijk klaar. Het kan als inspiratiebron dienen voor het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA. “Het is goed dat de oppositie voorstellen doet, maar we zijn er zelf al weken volop mee bezig”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We stellen wellicht volgende week een concreet plan voor”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Opvallend in het relanceplan van CD&V: een inperking van pop-up zaken zoals zomerbars, een kunstwerk als eerbetoon aan het zorgpersoneel en een extra investering in het armoedebeleid.

Het relanceplan focust op drie thema’s: welzijn, economie en middenveld. Het luik welzijn omvat voorstellen om het mentaal welzijn van jongeren te bewaken in samenspraak met jongerenorganisaties, een extra investering in armoedebeleid en het pandemie-proof maken van alle woonzorgcentra.

Economie

Het luik economie omvat het helpen van handelaars bij het maken van webshops en het voorzien van lockers in wijken om e-commerce te steunen. Opvallend in het luik economie ook: CD&V vraagt op het vlak van horeca een inperking van pop-up zaken (zoals zomerbars, red.). Zodat vaste horecazaken weer een goeie start kunnen nemen van zodra de coronamaatregelen genoeg versoepelen. Ook bij het luik economie: een voorstel voor het nu reeds betalen van evenementen om de eventsector een handje te helpen.

Het luik middenveld omdat het ontwikkelen van het alternatief cultuur-programma Zomer in eigen stad, in samenspraak met allerlei organisaties. CD&V vraagt ook om organisaties zekerheid van subsidies te geven, zelfs al gaan sommige evenementen niet door. Tot slot nog het volgende idee: een kunstwerk in de publieke ruimte plaatsen, als eresaluut aan het zorgpersoneel.

