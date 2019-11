CD&V hekelt sluiting recyclageparken in stadscentrum: “Dit zal sluikstorten in de hand werken” Peter Lanssens

12 november 2019

11u17 5 Kortrijk CD&V heeft forse kritiek op de sluiting van de recyclageparken in de Graaf Karel de Goedelaan en Maandagweg, vanaf september 2020. “Zo zeg je tegen de inwoners van het centrum van Kortrijk: trek uw plan maar met je afval. Het zal sluikstorten massaal in de hand werken”, zegt raadslid Pieter Soens.

Dat huisvuilzakken duurder worden en recyclageparken diftar (heffing op afvalstoffen), daar is volgens CD&V geen ontkomen aan. De oppositiepartij vindt wel de besparing op dienstverlening onaanvaardbaar. De stad Kortrijk sluit de recyclageparken in de Karel de Goedelaan en Maandagweg. Stadsbewoners moeten vanaf 1 september naar het recyclagepark langs de Kortrijksesteenweg (N43) in Harelbeke. “Zo zeg je tegen je inwoners: ‘Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het vlak van dienstverlening voor afvalverwerking niet meer op. Ga maar naar Harelbeke. Zij zullen ons werk wel doen’”, haalt gemeenteraadslid Pieter Soens (CD&V) uit. CD&V steunt de investeringen in onderwijs in de Karel de Goedelaan (onder meer Howest en UGent zitten daar). De oppositiepartij vindt wel dat de stad een alternatieve locatie moet zoeken voor een centraal gelegen containerpark, in functie van de toegankelijkheid voor de centrumbewoners.

Overlast in deelgemeenten

De recyclageparken in de Lage Dreef in Heule en de Rollegemseweg in Rollegem worden vernieuwd en uitgebreid, waardoor vermoedelijk ook meer mensen uit het centrum van Kortrijk de weg gaan vinden naar die vernieuwde recyclageparken. “We zijn vanuit de deelgemeenten blij dat er investeringen worden gedaan in de containerparken daar”, zegt Pieter Soens. “Maar we vinden het jammer dat we nu de afvalberg van Kortrijk worden, door de sluiting van twee centrumparken. Het zal alleen maar voor meer overlast zorgen in onze deelgemeenten. Het is in onze ogen een negatieve evolutie. We vragen met aandrang om de sluiting van de twee containerparken in het centrum van Kortrijk te herbekijken”, aldus Pieter Soens. Schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) zal op de gemeenteraad van maandag 18 november reageren.