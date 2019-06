CD&V 4.0 struikelt over armoedecijfers: “Te scherpe toon” Peter Lanssens

14 juni 2019

20u35 4 Kortrijk Pijnlijk tafereel bij oppositiepartij CD&V 4.0 in Kortrijk. Woordvoerder Benjamin Vandorpe verspreidde donderdagavond een nota als reactie op nieuwe cijfers over kinderarmoede in de stad. Daarin komt Mia Cattebeke (CD&V 4.0) aan het woord, lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Wat blijkt? De nota werd zonder haar goedkeuren uitgestuurd. Ze gaat er niet helemaal mee akkoord. “De toon bevalt haar niet”, zegt CD&V 4.0-voorzitter Jan Deleu.

In 2018 leefde 18,2 procent of bijna 1 op 5 kinderen tot 3 jaar in kansarmoede in Kortrijk. Dat maakte het Agentschap Kind & Gezin donderdag bekend. Mia Cattebeke (CD&V 4.0) vindt het vooral betreurenswaardig dat het wachten blijft op resultaten van Mission. Dat is een door Europa ondersteund uniek project. Waarin managers het leven van kansarme gezinnen met piepjonge gezinnen op de rails proberen te krijgen in Kortrijk. Maar Mia Cattebeke verslikte zich als het ware in haar koffie toen CD&V 4.0 donderdagavond een persnota verspreidde. Waarin ook staat dat het beleid kinderen in armoede niet serieus neemt, de armoedebestrijding ondermaats is en bevoegd schepen Philippe De Coene (sp.a) zich profileert door met cijfers te goochelen. Die toon is veel te scherp.

We vragen begrip. We voelen ons gepasseerd omdat het stadsbestuur eerst alles aan de media meedeelt. CD&V 4.0-voorzitter Jan Deleu

Partij vraagt begrip

Mia Cattebeke zelf verwijst door naar Jan Deleu, voorzitter van CD&V 4.0. “Mia is akkoord met de cijfers en berekeningen in de nota, maar ze kan zich niet vinden in de manier waarop de nota opgemaakt is”, zegt Jan Deleu. “Ik vraag begrip. We voelen ons als oppositie gepasseerd omdat het stadsbestuur eerst alles aan de media meedeelt. Een ander goed voorbeeld is het parkeerdossier (de tarieven worden vanaf augustus fors duurder in Kortrijk, red.). Het lijkt wel alsof het stadsbestuur zo de discussies op voorhand al wil stilleggen. We zijn daar heel kregelig over. We wilden kort op de bal spelen met onze reactie over de cijfers rond kinderarmoede in Kortrijk. Het klopt dat Benjamin Vandorpe de nota uitstuurde zonder dat Mia Cattebeke het gelezen en goedgekeurd had. Maar goed: dat heeft dus vooral te maken met ons aanvoelen over hoe het beleid met de oppositie omgaat.”