Cast FC De Kampioenen 4 animeert 2.300 mensen in bomvolle Kinepolis Kortrijk Peter Lanssens

13 december 2019

21u02 0 Kortrijk Tien uitverkochte voorstellingen in tien filmzalen: Kinepolis stroomde vrijdagavond helemaal voor de première van FC De Kampioenen 4: Viva Boma. De cast animeerde de 2.300 aanwezigen door in alle zalen even op te duiken.

Kwamen naar Kinepolis op Hoog Kortrijk in hun FC De Kampioenen bus: regisseur Jan Verheyen en liefst elf acteurs. De aanwezigen waren Marijn Devalck alias Balthasar Boma, Danni Heylen alias Pascale De Backer, An Swartenbroekx alias Bieke Crucke, Ann Tuts alias Doortje Van Hoeck, Loes Van den Heuvel alias Carmen Waterslaeghers, Herman Verbruggen alias Marc Vertongen, Tuur De Weert alias Maurice De Praetere, Ben Rottiers alias Pol De Tremmerie, Niels Destadsbader alias Ronald Decocq, Bab Buelens alias Niki en Machteld Timmermans alias Goedele Decocq. “Kinepolis Kortrijk is een kampioenencomplex”, vertelde Kinepolis-manager Alain Himpe. “De drie eerdere FC De Kampioenen films waren hier al altijd de beste van dat jaar (2013, 2015 en 2017, red.). Ik verwacht dat ook de vierde film het uitstekend zal doen. Misschien speelt het volkse karakter van West-Vlaanderen wel een rol. De mensen houden hier gewoon van FC De Kampioenen”, aldus Alain Himpe. Zelfs mensen die geen plaats in een van de filmzalen konden bemachtigen vrijdag, kwamen langs. Ze hingen in de inkom en de omgeving van de FC De Kampioenen bus rond, in de hoop een glimp op te vangen van de acteurs. Die in een goede mood waren en ook uitgebreid de tijd namen voor selfies en handtekeningen.