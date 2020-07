Campus Loofstraat gaat na het bouwverlof onder de sloophamer Joyce Mesdag

06 juli 2020

15u54 0 Kortrijk De sloop van de oude ziekenhuissite in de Loofstraat gaat van start na het bouwverlof. Op dinsdag 14 juli vindt een infomarkt plaats over de groene woonontwikkeling die er komt.

In 2018 werd de voormalige ziekenhuissite verkocht. Compagnie Het Zoute werkt in overleg met stad Kortrijk aan het masterplan. Om het project mogelijk te maken, wordt ook gewerkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site. “Aangezien er wat overlast is geweest op de site worden de leegstaande gebouwen binnenkort gesloopt”, zegt schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Vandaag start de aannemer met enkele voorbereidende werken, de effectieve afbraakwerken gaan van start na het bouwverlof.”

Infomoment

Door de ontwikkelaar wordt een infomoment georganiseerd over de sloopwerken. “Er zal een korte presentatie worden gegeven over de fasering en de mogelijke impact van de sloopwerken”, zegt Maddens. “Aansluitend is er ruimte voorzien voor vragen. Om de coronamaatregelen te kunnen nalezen, wordt het infomoment georganiseerd in verschillende sessies van telkens een half uur, voor een beperkte groep. Daarom is het nodig vooraf in te schrijven voor een bepaalde sessie. Concreet gaan de verschillende sessies doorlopend door van 14 tot 20 uur. De projectontwikkelaar, de aannemer en de stad zullen aanwezig zijn om op eventuele vragen te antwoorden.”

De infomarkt vindt plaats op dinsdag 14 juli van 14 tot 20 uur in RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen, Beverlaai 75 in Kortrijk. Inschrijven vooraf is verplicht via afbraakgroeninge.be. “De start van de afbraakwerken kondigt een volgende fase aan van de herontwikkeling van de oude ziekenhuissite. De stad zal blijven waken over de kwaliteit van de herontwikkeling van deze site als groene woonomgeving rond het beschermde park”, besluit Maddens.