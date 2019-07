Campagne rond baarmoederhalskanker bereikt 5.000 vrouwen in Kortrijk: “Knap resultaat” Peter Lanssens

20 juli 2019

09u06 5 Kortrijk Een campagne rond baarmoederhalskanker bereikte van april tot en met juni 5.000 vrouwen in Kortrijk. De campagne paste binnen het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker van de Vlaamse overheid. Met als doel alle vrouwen van 25 tot 65 jaar aan te sporen elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen.

Schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a) is tevreden over de campagne: “In Kortrijk laat 61 procent van alle vrouwen zich elke drie jaar preventief op baarmoederhalskanker onderzoeken. 5.000 vrouwen aanspreken op enkele weken tijd is knap. Door de campagne zullen nu meer vrouwen zich tijdig laten onderzoeken.” De lancering van de campagne was op 19 april in winkelcentrum K in Kortrijk. Waar vrouwen over baarmoederhalskanker werden aangesproken door leden van de werkgroep Bevolkingsonderzoeken. Er waren nadien nog andere acties zoals het ophangen van slipjesslingers en het sensibiliseren van 150 vrouwen uit kwetsbare groepen, in een reeks sessies. Elke drie jaar een uitstrijkje nemen is gratis als je aan het bevolkingsonderzoek deelneemt.

Vaccinatie

Je betaalt enkel het remgeld van de consultatie als je huisarts of gynaecoloog geconventioneerd (prijzen liggen op voorhand vast, red.) is. Nog een voordeel is dat het Centrum voor Kankeropsporing je telkens elke drie jaar een mail stuurt om je te herinneren aan de driejaarlijkse controle. Dat is voldoende. Want baarmoederhalskanker evolueert traag. Voorstadia zijn goed behandelbaar en niet dodelijk. Maar wordt de aandoening pas in een laat stadium ontdekt, is de kans op overleven slechts één op vijf. Belangrijk: een vaccinatie biedt geen volledige bescherming. Dertig procent van de gevaccineerde vrouwen kan toch baarmoederhalskanker krijgen. Met andere woorden: ook gevaccineerde vrouwen moeten zich zeker op latere leeftijd elke drie jaar laten controleren. Wie meer informatie wil, kan op www.kortrijk.be/baarmoederhalskanker terecht.

