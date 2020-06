Campagne ‘kzitermee’ zet in coronatijden op mentaal welbevinden in: “Jongeren zijn eenzamer en hebben meer stress” Peter Lanssens

26 juni 2020

Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Leieland heeft op vrijdag 26 juni in Kortrijk de campagne en site www.kzitermee.be gelanceerd. Omdat mentaal welbevinden bij jongeren en volwassenen een 'hot issue' is in tijden van corona. De laagdrempelige site toont zowel het preventieve als het hulpverleningsaanbod. Model en presentatrice Justine De Jonckheere is de meter van de campagne. "Jongeren zijn eenzamer en hebben meer stress", zegt voorzitter Jeremie Vaneeckhout.

“Uit enquêtes van het Kinderrechtencommissariaat blijkt dat kinderen en jongeren zich tijdens deze coronaperiode vaker vervelen. Ze zijn verder vaker moe, voelen zich eenzamer en hebben meer stress”, zegt Jeremie Vaneeckhout, voorzitter van de vzw Logo Leieland. “De onzekerheid weegt op mensen. Ze missen hun vrienden, hobby’s en familie. Corona is vooral ook zwaarder voor kinderen en jongeren die geen tuin hebben, die in een voorziening of leefgroep wonen, of die thuis minder geld hebben. Het Kinderrechtencommissariaat onderstreept dat het belangrijk is dat de school, het jeugdwerk, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de jeugdhulp genoeg en vaak blijven connecteren met de jeugd. Ook om zicht te houden op hun mentaal welzijn. Het belang van kanalen zoals Awel en WAT WAT, en de CLB-chat, is enorm.”

“Ook voor volwassenen is het niet evident momenteel. Zo blijkt uit een onderzoek van Sciensano dat veertig procent van de slachtoffers van regelmatig geweld tijdens deze periode nóg meer verbaal of psychisch geweld hebben ondervonden. Mensen zijn vooral bezorgd om de gezondheid van hun naasten en hun eigen gezondheid. Daarnaast overheersen een aantal negatieve emoties: hulpeloosheid, frustratie en boosheid over wat er gebeurt.”

Alle initiatieven bundelen

Mentaal welbevinden en geestelijke gezondheid zijn belangrijke thema’s binnen de werking van Logo Leieland. Het team twijfelde dan ook niet en ging meteen aan de slag. Met het oog op een andere zomer dan anders en een eventuele tweede golf werd een bredere campagne uitgewerkt. “We merkten dat er een volledig overzicht ontbrak van waar je hier in de regio terecht kan voor welke hulp. We besloten om eerst en vooral een site te maken waar we alle initiatieven - zowel lokaal, regionaal als Vlaams - bundelen. Laagdrempeligheid is belangrijk. Via een getrapt systeem van vragen vindt de gebruiker snel waar hij/zij terecht kan. Directe links naar sites, chats, organisaties, apps en telefoonnummers zorgen voor direct contact,” zegt Logo Leieland coördinator Nadine De Smedt. Het resultaat is www.kzitermee.be.

“Jong of oud, iedereen heeft het soms wel eens moeilijk. Of kent iemand die het moeilijk heeft. Deze site toont je de weg wanneer je hulp zoekt, voor jezelf of iemand anders. Niet alle vragen kunnen beantwoord worden op de site. Daarom gaan we een partnership aan met CAW. Om indien nodig direct in contact te komen met een hulpverlener,” aldus Nadine De Smedt. Er komt een uitgebreide campagne, onder andere met filmpjes van enkele bekende koppen die het project genegen zijn. De website is een startpunt en wordt voortdurend aangevuld met nieuwe initiatieven. Logo Leieland plant na de zomer nog meer acties voor kinderen, jongeren en volwassenen, in het kader van kzitermee.