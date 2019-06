Camerabewaking in door overlast geteisterde ‘Gouden Driehoek’? Peter Lanssens

18 juni 2019

07u20 4 Kortrijk Er komt mogelijk bewaking in de door overlast geteisterde ‘Gouden Driehoek’. Dat stelde Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) maandagavond in de gemeenteraad.

De ‘Gouden Driehoek’ is de buurt tussen de Sint-Antonius-, Tuighuis- en Zwevegemsestraat. Er zijn daar bijna dagelijks tussenkomsten van de politie. Er zijn problemen door mensen met een verslavingsproblematiek. Er werden al illegalen opgepakt, die er zich ophouden in leegstaande woningen. De illegalen hangen ook in de omgeving van de nachtopvang van het CAW rond. Er is verder sprake van het dealen van drugs op een pleintje met garages in de Tuighuisstraat. En op 21 mei werd aan fietsenhandel Spitter in de Zwevegemsestraat een wijkagent uit het niets aangevallen. Zijn aanvaller haalde een mes boven. “We bekijken momenteel of camerabewaking er nuttig is”, stelde Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) in de raad, als antwoord op een vraag van gemeenteraadslid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “We beslissen onder meer op basis van het aantal pv’s.”