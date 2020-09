Cafés Faubourg en des Arts, theehuis Royal en pitazaak moeten week dicht, na derde corona-inbreuk Peter Lanssens

13 september 2020

14u20 17 Kortrijk De politie stelde donderdag- en vrijdagnacht in vier horecazaken voor de derde keer een inbreuk op de horeca corona maatregelen vast. De handelszaken kregen een rode kaart. Ze moesten meteen de deuren sluiten en krijgen nu daarbovenop een tijdelijke sluiting van een week opgelegd, op bevel van burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). We vernemen uit betrouwbare bron dat het gaat om cafés Faubourg en des Arts, theehuis Royal en een pitazaak.

Café des Arts bevindt zich in de Hazelaarstraat, nabij het Schouwburgplein. Café De Faubourg ligt op de hoek van de Brugsesteenweg en de Watermolenstraat. Het gaat verder over theehuis Royal in de Brugsestraat op Overleie, waar vroeger Willem Tell zat, en een pitazaak in de Zwevegemsestraat. Vlaams Belang waarschuwde bij monde van gemeenteraadslid Wouter Vermeersch trouwens eerder al voor overlast in het nieuwe theehuis Royal.

De tijdelijke sluiting van een week komt er na twee gele kaarten en telkens een boete van 750 euro voor de betrokken horecabazen. Een derde keer op heterdaad betrapt worden voor het niet naleven van de corona maatregelen, is er te veel aan. “Het kaartensysteem laat toe om uitbaters bij een eerste en tweede inbreuk te waarschuwen en hen de kans te geven zich te herorganiseren”, reageert Vincent Van Quickenborne. “We begrijpen als stad dat het niet altijd even eenvoudig is om de maatregelen te volgen. We geven onze horecamensen graag kansen. Maar wie drie keer betrapt wordt op een inbreuk, kreeg waarschuwingen genoeg. We hopen dat de horecabazen de tijdelijke sluiting aangrijpen om hun zaak coronaproof te maken. Hetzij door de inrichting te veranderen en de regels beter te afficheren, hetzij door zich anders te organiseren of door betere afspraken te maken met hun personeel en hun klanten”, aldus de burgemeester.

Nog even herhalen: het horeca kaartensysteem in Kortrijk omvat – een beetje zoals in het voetbal – het uitreiken van een gele kaart bij de vaststelling van een eerste inbreuk, een tweede gele kaart bij de vaststelling van een tweede inbreuk en finaal het uitreiken van een rode kaart bij de vaststelling van een derde inbreuk. Bij het afleveren van deze rode kaart wordt de burgemeester door de politie op de hoogte gebracht en kan er beslist worden om de horecazaak voor de rest van de avond en nacht te sluiten. Bij het uitreiken van de rode kaart wordt bovendien een politieverslag opgesteld, met daarin het overzicht van de drie inbreuken. Op basis van het verslag kan de burgemeester overgaan tot een tijdelijke sluiting bij hoogdringendheid, in het kader van de openbare gezondheid en conform de Nieuwe Gemeentewet. Wat nu dus gebeurd is.