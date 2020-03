Cafébazen vullen ‘vrije tijd’ creatief in, Gainsbar richt zaal in Peter Lanssens

17 maart 2020

16u09 9 Kortrijk Cafébazen vullen door de verplichte sluiting minstens tot en met vrijdag 3 april hun ‘vrije tijd’ zo creatief mogelijk in, zoals het team van Gainsbar op de Vlasmarkt in Kortrijk. “We richten onze bovenverdieping tot polyvalente ruimte in”, vertelt medeuitbater Alexander Cheyns.

“We stellen de ruimte, met badkamer ook, open voor privé-initiatieven. Een vergadering met een leuke selectie streekbieren, een spelletjesavond met je eigen tap, een ‘Lord of the Rings’-filmmarathon, alles kan. We zoeken nog nieuwe meubels om te kopen of om te ruilen. De ruimte reserveren kan na de coronacrisis.”