Cafébazen in zak en as: “Helft Kortrijkse horeca dreigt over de kop te gaan” Uitbaters rekenen op steunmaatregelen, ook van de stad Peter Lanssens

13 maart 2020

11u31 0 Kortrijk De Kortrijkse horeca zit in zak en as, nu er door de coronacrisis vanaf middernacht een verplichte sluiting is, zeker tot 3 april. “Als er geen snelle compensaties komen, gaat de helft van de Kortrijkse horeca failliet. We rekenen daarom op steunmaatregelen, ook van de stad”, klinkt het in koor.

Met verstomming geslagen. Zo kan je de sfeer het best omschrijven, die in de Kortrijkse kroegen hangt. Ongeloof. Gelatenheid ook, voor wat straks komen zal. “We gaan akkoord dat de gezondheid van de mensen altijd centraal moet staan, maar de economische gevolgen zullen niet te overzien zijn”, zeggen Louis Ottevaere en Feysal Ghafelzadeh van cocktail- en eetbar Nude op het Casinoplein. “Er gaan zeker horecazaken failliet gaan.”

Technische werkloosheid

Robbert Vandaele, zaakvoerder van jongerencafé De Geverfde Vogel in de uitgaansbuurt aan het station en restaurant Pand 44 in de Wijngaardstraat, maakt zich zorgen. “We gingen zondag met Pand 44 de catering doen voor de eerste verjaardag van bar-mannenmodezaak Vestiaire op de Grote Kring”, vertelt hij. “Al zo’n zaken vallen in het water, want ik ben niet de enige natuurlijk. Ik stel tien personeelsleden te werk, in De Geverfde Vogel en Pand 44. Die zijn straks allemaal technisch werkloos. Er dreigt een financiële kater. Met als worst case scenario dat ik één van mijn beide horecazaken zal moeten opgeven, als er geen compensaties van de overheid komen. Die compensaties gaan ook op tijd moeten komen voor de horecabazen. Als we er zes maanden op gaan moeten wachten, zal het niet meer te bolwerken zijn en dreigt de helft van de Kortrijkse horeca verloren te gaan.”

Zo kunnen we hier in de uitgaansbuurt aan het station straks voor de start van de paasvakantie niet de viering van het einde van de examens meepikken. Dat zijn normaal topdagen. En wat met de Paasfoor straks? Zal die nog kunnen doorgaan? We vrezen zelfs voor de Sinksenfeesten. We vragen snel duidelijkheid, ook van de stad. Anders dreigt er echt een totale ramp. Dieter De Clercq, Café 56

Paasfoor? Sinksen?

De vertwijfeling is groot. “Dat we geen inlichtingen krijgen en alles in de media moeten volgen, ik kan dat in deze digitale tijden niet begrijpen”, vertelt Dieter De Clercq van jongerencafé 56 in de Reynaertstraat aan het station. “De overheid heeft veel te laat gereageerd. Het was beter geweest om na de krokusvakantie meteen harde maatregelen te nemen. Zeker voor wie terug thuis kwam na een reis in Italië. De controles moesten dan strenger geweest zijn. Nu zit de horeca -alweer- met de gebakken peren. Zo kunnen we hier in de uitgaansbuurt aan het station straks voor de start van de paasvakantie niet de viering van het einde van de examens meepikken. Dat zijn normaal topdagen. En wat met de Paasfoor straks? Zal die nog kunnen doorgaan? We vrezen zelfs voor de Sinksenfeesten. We vragen snel duidelijkheid, ook van de stad. Anders dreigt er echt een totale ramp.”

Spoedoverleg

Het stadsbestuur van Kortrijk zit ook vandaag, vrijdag, weer in spoedoverleg, na de harde maatregelen die de federale overheid donderdagavond bekend maakte. Het stadsbestuur laat in de loop van de dag weten wat er nog allemaal te gebeuren staat, ook op het vlak van steunmaatregelen naar de horecasector toe.