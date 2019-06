Cafébaas met rijverbod gesnapt vlak bij zaak:

één jaar cel VHS

04 juni 2019

14u18 3 Kortrijk Philippe S., de uitbater van een café op de Graanmarkt in Kortrijk, heeft van de politierechter een rijverbod van twee jaar én een celstraf van één jaar gekregen. De man werd opnieuw betrapt op sturen zonder rijbewijs.

Het strafregister van Philippe S. telt al een tiental veroordelingen, waarvan enkele omdat hij bleef rijden in periodes waarin z’n rijbewijs werd ingetrokken. Op 16 september 2017 was het weer zover. “Mijn cliënt wist dat hij niet mocht rijden, maar hij had een gasfles nodig voor zijn tapinstallatie”, sprak zijn advocate. “Die gasflessen staan in een garage, het hoekje om van zijn zaak. Dichtbij dus maar die dingen zijn zwaar en dus onmogelijk om ver te dragen. Daarom gebruikte hij toch z’n wagen.” S. liep in het oog van de politie, die toen nog vlak in de buurt een commissariaat in de Oude Vestingstraat had. Het leverde de man opnieuw een dagvaarding op voor de politierechtbank. Zijn straf is niet min: één jaar cel, een boete van 16.000 euro en een rijverbod van twee jaar. Als S. op termijn ooit z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het praktisch als het theoretisch rijexamen. Ook moet hij met goed gevolg medische en psychologische testen doorstaan.