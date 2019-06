Cafébaas Dieter D’Alwein komt in gemeenteraad Peter Lanssens

14 juni 2019

15u12 0 Kortrijk Cafébaas Dieter D’Alwein (43) van De Labberleute in Aalbeke komt tijdelijk in de gemeenteraad van Kortrijk. Hij zal er Tiene Castelein (40) vervangen.

Tiene Castelein (40) staat tot oktober haar bevoegdheden als voorzitter van de gemeenteraad aan partijgenoot Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) af. De advocate heeft borstkanker. Tiene Castelein vervangen als raadslid was eerst niet voorzien. Fractieleider Wouter Allijns vindt evenwel dat de fractie van Team Burgemeester ook tijdens de afwezigheid van Tiene Castelein vijftien raadsleden moet tellen. Daarom is er nu met toestemming ook van partners in de coalitie N-VA en sp.a overeengekomen om Dieter D’Alwein (Team Burgemeester) als eerste opvolger in de gemeenteraad te laten komen. Hij zal er de zittingen in juni, juli en september bijwonen. In augustus is er geen gemeenteraad.

Kerstverlichting

“Ideaal om eens te proeven van de gemeenteraad”, vertelt de cafébaas. “Wat niét betekent dat we sinds de gemeenteraadsverkiezingen met onze vingers zitten draaien hebben. Zo wordt er op mijn vraag al vanaf 2019 ieder jaar werk gemaakt van deftige kerstverlichting in alle deelgemeenten van Kortrijk, om een voorbeeld te geven”, aldus Dieter D’Alwein. Leuk weetje: hij is een fan van Jägermeister. Mogelijk zal hij de raadsleden op de kruidenlikeur trakteren, op de komende gemeenteraad op maandag 17 juni. “Ik zou wel durven.”