Café Dudu pakt met feestelijke Tinekesmenu’s uit Peter Lanssens

28 augustus 2020

17u46 0 Kortrijk Geen Tinekesfeesten tijdens het tweede weekend van september in Heule. Maar dat betekent niet dat er niets zal te beleven zijn. Zo pakt café Dudu op Heuleplaats met feestelijke Tinekesmenu’s en tapas uit. Philippe Mottrie van catering Mottrie en Co komt koken en geeft zo de menu’s vorm.

De tapas van Dudu zijn ’s avonds verkrijgbaar, op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september. Philippe Mottrie komt tijdens ‘Tineke Zit’ telkens ’s middags koken, zaterdag en zondag.

Het menu op zaterdag omvat een voorgerecht met gemarineerde zeebaars, limoenyoghurt, komkommer en gepofte quinoa, als hoofdgerecht kalfslende, krielaardappel, jonge groentjes en kalfsjus met dragon en als dessert semifreddo van limoen, olijfolie met vanille en kletskop. Het menu op zondag omvat een voorgerecht met carpaccio van zalm, dille, croutons, dressing met frambozenazijn en roze peper, als hoofdgerecht gegrilde vis van de dag, bloemkool, courgette, mini-trostomaat, krielaardappel en limoenboter en als dessert semifreddo van limoen, olijfolie met vanille en kletskop.

Reserveer, want de plaatsen zijn beperkt. De kostprijs per menu is 45 euro. Meer info staat op Facebook: klik hier.